Un géiser de agua salada

Expresar el amor del creador por su obra, por la naturaleza y el prójimo. Esta enigmática y difusa misión es la que se plantea Vanesa Martín con su nuevo disco Munay -palabra andina que plasma ese torrente de emociones-. No se puede medir el amor a la creación, pero lo que sí es cuantificable es el número de personas que acuden a un concierto o las que compran un disco y con esa tasa la malagueña puede decir que vive en la nube del éxito como artista.

Anoche el público, femenino sobre todo, no llegó a llenar el Palacio de Deportes para el concierto de la artista. Pese a todo está claro que la autora de La piel o Si me olvidas se ha montado en el podio de aquellos artistas capaces de generar una expectación que antaño sólo conseguían las grandes bandas de rock. Este géiser de agua salada salió al escenario con la canción Nunca me conoció entre gritos desbocados del respetable tras una presentación místico-desértica plasmada en las cinco pantallas que acompañaron a la malagueña.

La malagueña cogió el ritmo cuando el flamenco se apoderó del Palacio de Deportes

Frenar enero, del anterior disco, comenzó a elevar el ambiente que comenzó un poco tibio. Desde luego la cantante sabe explotar sus estribillos envenenados y la complicidad, nunca mejor dicho, que estableció con el público desde el primer momento. Hay que señalar que posiblemente más del 80 por ciento ya llegaba entregado de casa. Cuestión de piel, otro de sus éxitos anteriores, dio la salida a una noche que más de uno no olvidará. Después la artista empezó a saludar a su público, que aunque mermado, hizo ruido de emoción como si hubieran un escuadrón de 50.000 almas.

Martín durante el show disfrutó de cada halago, a lo Julio Iglesias en femenino y con algo más de poesía en su mensaje. Inmunes sembró la semilla de la ternura. El silencio fue absoluto mientras la malagueña cantaba eso de "hicimos del invierno una costumbre" y con el final susurrado -rasgo marca de la casa- cientos de cuerpecitos elevaron las manos. El ritmo de baladas no paró: Si me olvidas fue la siguiente aunque en versión breve para dar paso al minuto y medio a si Pasa o no que también voló fugazmente hasta llegar a quizás su mejor canción, esa que reza "me da pena quererte o no quererte".

La intérprete comenzó cantando como en el disco, ni más ni menos, aunque cogió el ritmo con Arráncame (la piel a tiras), cuando el flamenco se apoderó del Palacio. Cuando llegó Polvo de mariposas, otro clásico del anterior trabajo, se apoderó del espacio un espíritu arrebatado, tanto por parte de la malagueña como del respetable. Simplemente todos estaban extasiados con ella. "Y vuela vuela vuela", cantaba todo el Palacio con Que se entere Madrid, el chute de energía justo que precedía al momento sexy de la noche: Sucederá, que embaucó y demostró "el hambre" que convivía anoche en Granada. Las primeras notas de No te supe retener, junto al éxtasis que sembró la artista al quitarse la chaqueta marcó el cambio de tercio de la noche, llegábamos al final.

En un rito de seducción incansable por parte de Vanesa Martín la velada de anoche podrá recordarse por dos motivos principalmente: la afinada, altísima y potente voz de la cantautora que anoche dejó en parte de la lado su guitarra para entregarse sin barreras a sus fans; y el éxtasis de emoción sin paracaídas del respetable. Este Munay, un disco quizás más introspectivo en el que la cantautora ha decidido darle el máximo protagonismo a las temáticas más nostálgicas, con canciones como Inmunes o Durmiendo sola por ejemplo, consiguió anoche arañar más de un corazón herido de latir, que diría Joaquín Sabina. Al final del concierto, hizo una breve pausa musical para hacer un llamamiento a la higiene con un deje humorístico que recordaba al guión del programa de Las Campos. Ahí comenzó la malagueña a desplegar su simpatía y empatía con un público que no se cansaba de responder a cada una de las bromas.