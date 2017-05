A golpes por la reconciliación de la España de los dos bandos

No hubiera militado en el bando nacional, ni tampoco hubiera simpatizado con la causa republicana. No hubiera cantado el Cara al sol con la mano levantada, ni tampoco el Himno de Riego con el puño cerrado en alto. El artista granadino Omar Jerez cree que, de haber vivido la Guerra Civil en primera persona, "cualquiera de las dos facciones" le hubiera cortado el cuello. Él se siente identificado con "los 2,5 millones de personas aproximadamente que decidieron no coger un arma", con aquellos que no cometieron ese "salvaje fratricidio". En definitiva, con esa tercera España que es ignorada por completo por culpa de los extremismos a la que homenajea en su nueva performance, ideada con la ayuda de Julia Martínez, que ayer fue representada en Víznar, más concretamente en la supuesta fosa a la que fue arrojado el cuerpo de Federico García Lorca tras su fusilamiento a manos de los nacionales.

"Hemos querido representar a esa tercera España que huía de la confrontación, del odio sistemático. En esta tercera España seguro que hubo republicanos, nacionales, borbones, anarquistas. Todo tipo de personas con diferentes ideologías o sin ellas que se ampararon bajo una misma bandera: la de la no violencia", explica Jerez al otro lado del teléfono mientras se le nota todavía excitado tras la función. La acción artística ha comprendido un limpio combate de un solo asalto. "El boxeo simboliza el honor, la humildad, el respeto, la deportividad, el sacrificio. Es uno de los deportes más limpios. Por eso lo hemos elegido", razona. Para el artista, "hay mucho verso en él" porque se puede ver representadas cosas tan viscerales como "la vida y la muerte, e incluso las caídas y los ascensos a lo largo de tu vida".

La performance se ha hecho en el Barranco de Víznar, en uno de los lugares donde podría yacer el cuerpo de Lorca. "Él también representa a esa tercera España. Él no peleó. Él estuvo en el sitio equivocado", afirma el creador mientras reflexiona sobre la figura del poeta granadina, "un símbolo de la belleza, la esperanza, la creatividad". Lo que no entiende Jerez y lo dice sin aspavientos es que haya gente que se lucre con la búsqueda del cadáver de Lorca. "La familia pide continuamente que lo dejen en paz, que sólo se acuerden de su obra, pero al final siempre es utilizado con fines electorales y económicos", recrimina.

Jerez ha recorrido ensangrentado las calles de San Sebastián con un cadáver en los brazos emulando un atentado terrorista de ETA ante la mirada atónita de los viandantes, ha experimentado el encierro inhumano de Ortega Lara o ha vivido el drama del tren de inmigrantes La Bestia que va de México a Estados Unidos. Provocación tras provocación que esta vez ha tenido su origen, en parte, a la expresión atribuida a Salvador de Madariaga. El escritor y diplomático gallego, que llegó a ser ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia de la Segunda República en 1934, hablaba de una tercera España con la que se quiere indicar la existencia de un grupo social, encarnado en la postura de destacadas personalidades intelectuales, que no tomaron parte en la Guerra Civil o que no se identificaron realmente con ninguno de los bandos en contienda, "la de Ortega, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal y tantos otros que soñaron para este país una democracia liberal en la cual fuese posible vivir en paz, en libertad y en progreso".

Al finalizar la performance, titulada Tres Españas, los rivales chocan sus guantes y se abrazan en señal de entendimiento. "Lástima que esto no pase en la vida real, porque no hay voluntad política para cerrar heridas como ha ocurrido en Alemania con el nazismo. Lo de Franco y su posible salida del Valle de los Caídos es una cuestión anecdótica. Hay que ir más allá", reprocha. Además, insiste el artista en que "hay una agresión permanente de un lado a otro". Sería "interesante", declara, "aprender a escuchar lo que pasa; es que el español no escucha, interrumpe, es parte de nuestra idiosincracia". Aun así, Martínez y él creen que la reconciliación entre todas las Españas es posible. Al menos a golpes, a fuerza de noqueos artísticos, en un ring imaginario.