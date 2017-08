"Es una gozada poder escribir en papel"

El Tendencias de Salobreña no es sólo música. Este festival se rodea de actividades que giran en torno a este arte y lo exprime, por ejemplo, por conferencias como la que esta noche ofrecerá Carlos Pérez de Ziriza. Periodista musical que derrama sus letras en medios con solera como Efe Eme y Mondo Sonoro, aunque entre otros, también ha escrito para El País.

-La conferencia de hoy tratará temas como el periodismo musical en la era digital.

Los festivales como el Tendencias tienen que significarse ofreciendo un entorno cómodo para el público"

-En principio uno de los ejes temáticos es hablar de periodismo musical, de los diferentes modelos que hay y su situación en este momento. Ahora mismo está el modelo tradicional, la prensa escrita, y el modelo de los digitales que han surgido en los últimos años. Hay que ver cómo conviven un modelo y otro.

-¿Usted con cuál se queda?

-Por mi experiencia, que escribo en ambos, creo que cada medio tiene sus necesidades y sus maneras de comunicar. Pero depende, por la inmediatez me quedo con el digital, pero cuando se trata de escribir artículos en profundidad, sobre todo con visión histórica, que es lo que menos abunda en internet, me quedo con el papel. Hay artículos que yo hago para Cuadernos EGM, de 13 o 14 páginas y es una gozada poder hacerlo en papel. Sabes que tienes un público minoritario pero que aprecia mucho ese trabajo, y es muy fiel. Es como un objeto de coleccionismo. En lo digital hay que competir con armas distintas, hay que intentar elaborar un titular impactante y no extenderse más de un folio porque la gente quiere leer muchas cosas en poco tiempo. En el mundo digital abunda la cantidad y no la calidad.

-¿Cuál cree que es el futuro del periodismo musical?

-Por ahí van los tiros: los medios escritos van a sobrevivir si saben enfocar su trabajo a un público minoritario y muy fiel. También creo que la prensa digital que no debería buscar el click a toda costa.

-Para alguien que quiera leer un buen artículo musical en digital, ¿qué medio recomienda?

-Barriendo para casa (risas) diría que Efe Eme o Mondo Sonoro, pero además de eso me gustan mucho las entrevistas de JotDown. Este es el ejemplo de un medio que siendo digital dedica mucho espacio a temas en profundidad de varios folios y que permiten estar 15 minutos leyendo. Ese sería el modelo a seguir de la prensa digital que se quiera significar del resto.

-¿Cree que a veces se menosprecia el periodismo musical?

-Se menosprecia por desconocimiento más que por otra cosa. Sin ir más lejos, la gente piensa que cuando vas a cubrir la información de un festival de verano poco más que te vas de fiesta. La gente no es consciente de que estás viendo conciertos casi 12 horas seguidas y luego tienes que escribir una crónica con dos horas de sueño.

-Otro de los temas de la charla son los festivales, tanto los masivos como los más pequeños como este Tendencias.

-Se contrapondrán los dos modelos. En los grandes lo que prima es la cantidad de nombres y de grupos que tocan en tres o cuatro escenarios y muy juntos. Yo creo que hemos llegado en este país a un punto de saturación de festivales de verano. Los pequeños, como el Tendencias, tienen que significarse ofreciendo un entorno mucho más cómodo para el espectador, y buscar su hueco en base a una oferta complementaria además de la música. Al final todo eso redunda en beneficio del público que acude a esos festivales. Que además suelen ser de mayor edad.