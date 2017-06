La gran embestida de un toro recién nacido

Como si de la Plaza de Las Ventas se tratara, ayer cerca de 15.000 personas esperaban impacientes a que el toro pisara el coso. El animal que se propuso embestir a la ciudad de Granada a base de una programación musical de mil sabores se llama Bull Festival, y en esta especial corrida fue el toro quien cortó orejas y salió por la puerta grande.

Ayer no se vestía de grana y oro, más bien eran pantalones cortos, camisas y vestidos fresquitos de tonalidades oscuras los que se paseaban por la Huerta del Rasillo bajo un sol con acento Eastwood, sin piedad ninguna. Y no se veían monteras sino sombreros y gorras que se encargaban de aplacar el arrebatado calor de un sábado del mes de junio granadino.A pocos minutos de las 17:00 horas cuando el festival ya contaba con cinco horas de vida la cola para entrar al recinto se mantenía constante. Pese al gran reclamo que suponía el concierto de la Mala Rodríguez, se esperaba que el grueso de los asistentes llegase cuando el sol empezasea a calentar de perfil.

Si hubiera que describir el ambiente bastaría una sola palabra: rock. Nada de camisas hawaianas ni exceso de gafas de pasta. El recinto estaba teñido de autenticidad, metal, tatuajes y melenas, muchas y largas melenas. Por supuesto también se podían contar algún que otro estilo en la marea negra pero ayer fue el día del rock. Por algo Loquillo quiso asomar su esbelta figura por Granada.

Con detalles imprimidos en el espíritu del macro festival que recuerdan al tristemente fenecido Espárrago Rock, el Bull Festival se perfiló ayer como una de las citas que se tatuará la ciudadanía granadina en el calendario.

Con las puertas abiertas a todo tipo de público, ayer se mezclaron en los 22.000 metros cuadrados de recinto de este toro recién nacido varias generaciones -aunque predominaban los que pasaban los 30-, familias y tribus urbanas de todas las categorías. Una pequeña carpa patrocinada por Red Bull era la zona donde los más pequeños algunos de 3 y 4 años, jugaban, bailaban y cantaban.

La gran explanada se convirtió en un mini universo donde no faltaba de nada: muchas zonas de sombras, una gran barra rectangular, zonas donde se podía comer hasta una paella recién hecha, e incluso, si alguien perdía alguna apuesta podía hacerse un piercing en vivo y en directo en uno de los stands de la Huerta del Rasillo.

Con Funkdación, que combina un estilo entre el acid el funk, la banda granadina demostró una vez más que cuenta con uno de los directos más explosivos y electrizantes de su género.

Cuando llegó el turno de la rapera andaluza más reconocida, la Mala Rodríguez, el público demostró que el calor y los rayos uva no eran suficiente razón de persuasión para abandonar las filas frente a la hiladora de versos. Su poderío escénico junto a sus contundentes y afiladas letras subieron a La Mala al trono de las horas más calurosas.Fue Harry Up! Otro de los proyectos musicales granadinos de la jornada los encargados de enfriar las primeras horas de la tarde con su sonido ágil y fresco. Su nuevo disco Aura contiene cuatro temas de electro-rock entre los que destacan Jekyll&Hyde, un tema puro estilo años 90 y Daily Game, la mezcla más bailable de los Harry.

Pese a las alarmas de que esta jornada iba a convertirse en un desmadre de botellones la preocupación de los vecinos quedó en nada. Sí es cierto que pequeños grupos aprovecharon los metros circundantes a la entrada del recinto para beber antes de entrar pero no fue nada que entorpeciera el desarrollo de los conciertos ni del tráfico que circulaba por la zona. Otro de los aspectos a subrayar de este festival es el trabajo de sonido. La acústica funcionaba lo necesario, quien quisiera escuchar su concierto en el escenario Bull Brugal, no tenía ningún problema siempre y cuando se encontrara en el hemisferio correcto. Tras esa barrera quien dominaba eran los grupos del escenario La Huerta. El sonido era el justo, ningún decibelio pisaba a otro y en contados rincones podían bailarse dos temas a la vez.

Con los súper Hora Zulú llegó el carisma, el metal y la complicidad con un público que estaba encantado de volver a ver estos paisanos que combaten el desgaste con mucha simpatía, ironía y conocimiento de su medio y sus oyentes.

A las 18:00 horas había quienes en la zona de merendero comentaban eso de "ahora Reincidentes, Loquillo y luego Champions".

Una marcha triunfal subió a Loquillo al gran escenario del Bull. El catalán salió desaforado y haciendo malabares con el micro y luciendo una americana marfil para cantar acompañado del público eso de "salud y rock and roll". Para acompañar a este rock star español había pequeños coristas entre el público que a hombros de sus padres y sin cumplir la mayoría los 8 años cantaban las canciones más subversivas del que canta con voz íntima Cadillac solitario. Si bien es cierto que no todos sabían las letras del rockero, el ambiente se mantuvo arriba incluso en las baladas. Fue cuando la banda entonaba en solitario "no necesita más" y se hacía con el escenario sin echar en falta nada, entonces Loquillo bajó hasta el foso para saludar a la primera fila, en especial a los niños que estaban subidos a hombros de sus padres. "Cualquier noche los gatos de tu callejón"... No hizo falta más para terminar de despertar al auditorio al aire libre de sabor rockabilly que colmó las inmediaciones del escenario principal al que Loquillo hizo desear fervientemente "tener una banda de rock and roll".

Carmencita Calavera fue la banda que se atrevió a ser la competencia directa de la final de Champions que finalmente ganó el Real Madrid y pese a que congregó a un público escueto, pues el resto se dejaba la voz invocando a CR7 y compañía, la banda rockabilly supo ejercer y dejó en el ambiente su sabor irónico y a veces un poco freak. Sus temáticas que parecen salidas de películas de serie B, con personajes que evocan un sentido hilarante e irónico que consiguieron empatizar con todo su público.

Carmencita Calavera fue un digno preámbulo al gran reclamo de la noche, Estopa, que supieron gracias a su dilatada experiencia hacer moverse a base de 'rumbita' a las miles de personas que atacaron el comienzo de la Vega granadina. Rumba a rumba, verso a verso la noche se eclipsó con los hermanos Muñoz que con sus grandes éxitos conquistaron los miles de cerebros del recinto.

Eskorzo fueron los encargados del toque final, la nota precisa, para despedir lo que a buen seguro se convertirá en la cita indispensable de la ciudad de Granada. Larga vida al Bull Festival, seguro contra la monotonía musical.