Un gran hueco en la 'memoria de la piel' de esta ciudad

En 1996 una jovencísima Rosana, una cantautora canaria, aparecía contundente y serena en las listas de éxitos de este país. Lunas rotas fue su álbum debut y con él consiguió conquistar a un público que no aún no ha dejado de cantar eso de "derramaré mis sueños sin algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño". Anoche Rosana se encargó de recordar al público granadino por qué nunca llegó a irse de los escenarios. Enmarcado dentro de su gira En la memoria de la piel, el concierto que anoche tuvo lugar en el Palacio de Congresos estuvo repleto de los ingredientes de la receta Rosana: buen humor, empatía, espectáculo y emotividad al cubo.