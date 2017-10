'La grieta' regresa a casa convertida ya en obra de teatro

La grietavuelve a casa. Nacida como webserie, formato con el que obtuvo varios premios, con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en obra de teatro con el título de La grieta, entre animales salvajes. Y hoy llega a Motril, localidad natal de una de sus autoras, Gracia Morales, que trabajó en esta ocasión junto al autor algecireño Juan Alberto Salvatierra. La función tendrá lugar esta noche, a las 20:20 horas, en el Teatro Calderón.

La autora motrileña regresa a su localidad con el equipo con el que fundó la compañía Remiendo Teatro y la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo donde actualmente imparte clase de escritura teatral. Trabajo que compagina con su labor como docente en Filología Hispánica de la Universidad de Granada.

Para Morales "no será una función más", ya que representar la obra que ha sido alabada por crítica y público es algo que quedará "marcado en mi memoria", porque en sus éxitos profesionales y personales siempre tiene presente "a mi familia y amigos y a la ciudad que me ha visto nacer". La autora añade que ha "disfrutado mucho escribiendo La Grieta. Suponía un reto partir de una situación parecida en cada episodio, para producir historias diferentes pero todas verosímiles".

En este guión se reconocen algunos elementos clave de su teatro. "Fundamentalmente esa voluntad de hablar de una realidad reconocible y conflictiva, pero usando para ello un elemento simbólico o metafórico, que el lector/espectador debe interpretar. Siempre digo que me gusta inquietar al receptor: es decir, no dejarlo (ni intelectual ni emocionalmente) quieto".

Sin duda el proyecto La grieta no deja indiferente al público. ¿Hasta dónde llegarán estos tres personajes con tal de no reconocer que la promesa de libertad que les ha llevado allí es falsa? ¿Qué sacrificarán a cambio de no renunciar a su preciada comodidad? En este trabajo Gracia Morales ha trabajado mano a mano con Juan Alberto Salvatierra, colaboración de la que resalta que "estas preguntas nos ponían un reto: hacer viable un recorrido desde lo cotidiano y reconocible, hasta los límites casi grotescos donde se evidencian la ferocidad y el salvajismo de nuestro momento actual".

Con el recorrido de La grieta, entre animales salvajes, parece confirmarse que lo no convencional es lo que caracteriza a esta obra dirigida por Julio Fraga e interpretada por Antonio Leiva, Piñaki Gómez y Larisa Ramos. En primer lugar, por su carácter transmedia, ya que es una metamorfosis de la webserie La Grieta, galardonada con el Premio Cine Andaluz Asecan 2014 a la Mejor Obra Audiovisual en Internet y el Premio a la Mejor webserie de Suspense en el Atlanta WebFest 2014 (EEUU) tras pasar por más de 13 festivales internacionales. En segundo lugar, porque lleva la experimentación a los límites, desde los tiempos, las formas, la ambientación sonora y la iluminación (muy destacadas en las críticas como componentes esenciales de la narrativa) pero sobre todo porque lo hace en sus contenidos, una mezcla de thriller y fantasía que juega con saltos temporales llevando al espectador a situaciones extremas que, para más vuelta de tuerca, tienen diferentes interpretaciones.

Las buenas críticas a la arriesgada propuesta no se han hecho esperar. En la temporada que realizó en Madrid, publicaciones como Culturamas dijeron que "Funciona como un mecanismo de relojería de alta precisión, que se declarará implacable con cualquiera que actúe como una varilla defectuosa" (Miguel Ángel Jiménez Aguilar), mientras En un entreacto destacaba que el espectáculo ofrece "Un complejísimo juego actoral al que es inevitable acabar enganchándose" (José Antonio Alba).