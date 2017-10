El guitarrista Pablo Giménez se va de gira por Estados Unidos y Cánada

El Ayuntamiento de Guadix destaca y agradece la gran labor de difusión del talento accitano que durante estos días está realizando a nivel internacional el guitarrista Pablo Giménez, quien además fuera durante el curso pasado profesor de guitarra flamenca en la Escuela Municipal de Música. A pesar de su juventud, Pablo Giménez puede considerarse "no ya sólo una gran promesa de la guitarra española, sino toda una estrella consolidada de gran proyección". Prueba de ello es la gira que realiza este mes de octubre en Estados Unidos y Canadá, en la que destaca un concierto en el J.F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington con Flamenco, joven y jondo.

A este gran concierto hay que sumar muchos otros en escenarios nacionales e internacionales de relevancia como el Aga Khan Museum de Toronto (Canadá), el FEX Festival de Música y Danza de Granada, el CaixaForum de Madrid o el Lincoln Center de Nueva York. En total, este joven guitarrista suma más de doscientos conciertos como solista o como acompañante. Sin olvidar el compromiso con su tierra, Guadix, donde ha actuado en dos ocasiones en el Ciclo Guadix Clásica (la última con el espectáculo De profundis a lo jondo junto a Accichorus y Antonio Martín al cante) o los conciertos de presentación del proyecto Geoparque Cuaternario Valles del Norte de Granada.

Pablo Giménez empezó a tocar a los cinco años de la mano de su padre, el profesor Juan Miguel Giménez Miranda. Sin duda, el arte se encuentra en sus genes (no en vano, además del talento de su padre, en sus ancestros granadinos se encuentran el escultor barroco Torcuato Ruiz del Peral y el escritor y periodista Pedro Antonio de Alarcón). Pero no por ello ha dejado de lado una completa formación profesional en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia y en el Conservatorio Ángel Barrios de Granada. Adquiriendo una maestría y unos conocimientos que también ha compartido como docente en Escuelas de Música como la de Guadix.