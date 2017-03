"Para que me gusten mis canciones tienen que tener la crudeza de la honestidad"

El hombre que cantaba con la garganta rajada al desamor y las relaciones imposibles, o gritaba perlas llena de verdad como ese "cerdos ignorantes, sois unos hijos de puta", de Fahrenheit 451, parece que ha cambiado. Iván Ferreiro, el mito del rock en español ha encontrado la luz y su prisma es ahora más luminoso y optimista. Con su nuevo trabajo Casa, en el que despliega un sonido más juguetón, el gallego reaparece en esta ciudad para goce de sus fans que le esperarán esta noche en el Palacio de Congresos. Otro acierto más de Granada Experience.

-En Casa habla de una ruptura, aunque el disco es en general bastante más luminoso que los anteriores.

Lo bonito del disco es que no va hacia la tristeza si no todo lo contrario, trata de llegar a algún sitio hermoso"Se puede estar jodido y feliz. Cuando se tiene una mala época hay que agarrarse a la diversión"

-Sí, lo que pasa es que a veces para poder hacer un camino luminoso hace falta partir de un lugar medio oscuro. Es un punto de partida, tenía que elegir un principio. Creo que lo bonito del disco es que no va hacia la tristeza sino todo lo contrario, trata de aguantar y de llegar a algún sitio hermoso.

-¿Dónde quedó aquel Iván Ferreiro cabreado?

-Existe, lo que pasa es que no me apetecía mucho el cabreo a la hora de componer las canciones. Está muy bien hacer canciones de cabreo pero a veces cuando las tienes que tocar todos los fines de semana te acaba sentando un poco mal. Supongo que entre la mala hostia y la alegría me quedo con la alegría. El cabreo hay que dejarlo apartado a nivel de canciones, por lo menos. Ya tendré mis pequeños momentos de ira en mi casa.

-Parece que ha cambiado la canalización, porque hasta ahora el tono ha sido diferente.

-No siempre, hay algunas canciones que tienen ese enfado aunque sí, estoy tratando cada año de vivir más tranquilo y más feliz..no sé si se nota.

-El disco se presentó el pasado diciembre, ¿qué sensaciones tiene de su acogida?

-Estoy muy contento con la acogida del disco, la gente lo está disfrutando mucho y se nota que lo escuchan y les gusta. La gira también va muy bien, tenemos unos directos muy molones. La verdad es que es de los trabajos en los que he notado mejor acogida del público.

-Tras el parón después de Val Miñor, ¿qué le hizo volver al mundo partitura?

-Más que volver sería qué me hizo parar. Necesitaba descansar un poco de los viajes y las giras. Pero no dejé de hacer canciones en casa. Mi oficio es hacer música. Me hacía falta alejarme un poco y me ha venido muy bien.

-Es cierto que en toda su discografía tiene alguna que otra canción optimista, y aún así cuando se terminan de escuchar queda la sensación de haber comido algo crudo.

-Sí, supongo que hay algo bastante dramático pero creo que esa sensación de comer crudo es importante e incluso aunque esté cocinada creo que lo mejor es que te quedes con un producto lo más puro posible. Es necesaria esa fuerza en la canción que te dice que es verdad lo que se escucha.

-Este disco lo ha escrito en su propia casa.

-Aunque lo he hecho otras veces, quizás este sea el trabajo con el que he tenido más ganas de quedarme en casa. Eso se nota en la calma con la que está hecha el disco. De casero tiene esos tiempos y la tranquilidad.

-Usted es uno de los letristas españoles que más sinceridad imprime a sus canciones, o al menos esa es la sensación.

-A mí me gusta pensar que son canciones sinceras y que cuentan alguna verdad. Aunque sí es cierto que cuento alguna mentira, nunca digo toda toda la verdad. Para que funcionen mis canciones y realmente me gusten tienen que tener la crudeza de la honestidad y es lo que hace que tenga ganas de cantarlas. Espero que parezcan el diario íntimo de alguien y que sea también el diario íntimo de los que las escuchan.

-Escuchando Casa da la sensación de que se puede estar mal y ser feliz.

-Claro que se puede estar jodido y feliz. Vivimos así todo el rato sin darnos cuenta. Creo a veces nos pasan cosas y queremos dramatizarlas. Cuando se tiene una mala época hay que agarrarse a la diversión.

-Las primeras notas de Ríos de alquitrán recuerdan al estribillo de La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal, ¿es casualidad?

-No había pensado en ello la verdad. Ya me lo habéis dicho varios y la verdad es que esa canción me encanta y le he dado muy duro en su momento. Así que si recuerda me parece estupendo.