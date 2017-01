"Mi historia de amor con el flamenco acaba en la Alhambra"

La conocida fotógrafa barcelonesa Isabel Steva, más conocida como Colita, mantuvo ayer un encuentro con los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada, durante el que los animó a mantener la verdad en el ejercicio de la profesión periodística. "Estar en la Universidad es siempre un placer. Me encanta sentirme rodeada de gente joven. Poderles mostrar lo que has vivido y cómo lo has hecho siempre es muy gratificante", comenta.

La famosa fotógrafa inaugura mañana jueves una exposición en el Palacio de Carlos V bajo el título Colita flamenco. Un viaje sin fin. "Voy a exponer en uno de los lugares soñados, la Alhambra. Esto sube tanto el listón que creo que solo podría superarse haciéndolo en el Taj-Mahal", asegura emocionada.

Colita destaca el gran apoyo que ha recibido por parte del equipo de la exposición. "Es una muestra espectacular, de las que más estoy disfrutando en mi vida. Mi historia de amor con el flamenco va a acabar en la Alhambra, va a acabar en Granada y con vosotros".

Colita comenzó su carrera fotográfica en 1962. Testimonio vital del movimiento Gauche Divine, llegó al flamenco de la mano de Los Tarantos y Carmen Amaya. En sus 50 años de profesión ha podido ver la evolución tanto de su país como de su oficio. Cuando le preguntan qué piensa de la situación actual del fotoperiodismo contesta sin pensar: "¿Cómo voy a ver una de las profesiones peor pagadas del mundo? Con amor. No voy a negar que estamos ante un momento malo para el periodismo".

La fotógrafa cree que actualmente la verdad no se encuentra en el papel sino en Internet. Sin embargo no pierde la esperanza en las generaciones futuras, a las que pide que "busquen la verdad y sean siempre fieles a sus ideales a la hora de realizar su trabajo".

Para estos nuevos fotógrafos solo tiene un gran consejo, entusiasmo y trabajo. "Una buena fotografía siempre se hace desde un eje: cabeza, ojo y corazón. Cuando trabajas así creas emoción, ya sean risas o llanto, pero consigues transmitir. Mi profesión es eso, comunicar, explicar lo que he presenciado. Yo estoy enamorada de lo que hago, por eso he podido llegar hasta aquí", cuenta orgullosa.

La formación de Colita ha sido totalmente autodidacta. Desde los 12 años, cuando recibió por parte de su padre su primera cámara, no ha dejado de aprender y vivir la fotografía. "Nunca acabaré de agradecérselo. Mi vida no ha sido una lucha contra viento y marea, sino el hecho de haber nacido con una cámara bajo el brazo".

Recuerda con añoranza los veranos en los que su padre volvía de Barcelona con un sobre lleno de sus fotografías reveladas. "Aquello era un milagro, y continúa siéndolo ya que siento lo mismo al entrar a un laboratorio para revelar una foto", explica entusiasmada.

Fotógrafa freelance y colaboradora en innumerables revistas afirma que los profesionales de su época eran "hijos de la calle". Actualmente contamos con Facultades y medios para aprender, pero recuerda cómo ellos se basaban en las publicaciones que les venían desde fuera de España para inspirarse.

Feminista declarada y activa, afirma no haber tenido nunca ningún problema con los compañeros de profesión, cosa que agradece. "Mi obra es la obra de una feminista, a pesar de que muchas veces se me haya criticado por realizar trabajos con señoritas ligeras de ropa. En aquella época ese tipo de fotografía suponía un reto a la censura".

Colita cuenta que la aparición de la cantante y actriz Marisol en la revista Interviú supuso un antes y un después dentro de su carrera, ya que a partir de este momento no volvió a realizar este tipo de fotografías.

Durante la Transición se inspiraba en la fotografía hecha fuera de España. Miraba, por ejemplo, el catálogo de una de las exposiciones más vistas en el mundo entero, La Familia del Hombre. Dentro de nuestro país destaca al grupo AFAL, fotógrafos almerienses que impulsaron en España la fotografía documentalista y moderna.

La fotógrafa barcelonesa admite que se ha pasado al digital porque es más cómodo, permite mandar fotografías de forma rápida. Pero entiende que haya algunos compañeros que aún sigan usando el analógico, ya que considera que "el digital huele siempre un poco a muerto".

Para Colita la fotografía "no es cuestión de enfrentarse a nada. O naces fotógrafo o te dedicas a otra cosa. No te ganas la vida, pasas frío, te duele la espalda... no es ningún caramelo. No se trata de una lucha, sino de una pasión. Se vive desde el talento o desde la disciplina. Y nada más".

Se siente orgullosa por haber hecho ella misma todo el trabajo de laboratorio de sus exposiciones. Cuenta que a día de hoy le sigue "poniendo" el hecho de entrar en ellos. También destaca la innumerable cantidad de fotógrafos que ha formado y a día de hoy ejercen la profesión. Entre ellos cita al catalán Kim Manresa.

Una charla de café, un coloquio entre amigos, es lo que según Colita ha tenido lugar en esta Facultad. En este diálogo ha revelado su secreto mejor guardado. "Yo adoro a los personajes que retrato. Los amo, los quiero, los venero. Y es tal ese amor que no lo pueden evitar, no se pueden enfrentar a él. Y eso hace que siempre salgan perfectos".