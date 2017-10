El humor de Martínmorales se instala en Madrid

Sin hacer uso de bocadillos ni pies explicativos, el humorista gráfico Francisco Martín Morales supo alzar su voz crítica en los principales periódicos de España, una mirada que goza de plena actualidad pese al paso de los años y que llega al Museo ABC con una exposición que le rinde homenaje.

Martínmorales. El dibujo inagotable. Cincuenta años de contribución al humor gráfico español, así se llama esta muestra que desde ayer y hasta el 10 de diciembre hará, a través de unas 150 viñetas y dibujos, una "síntesis de la obra de Paco", según Alejandro Víctor García, amigo del dibujante y comisario de la exposición.

Sus obras censuradas es otra de las principales partes de este viaje al pasado

Martín Morales (Almería, 1946), que sufrió un accidente en 2010, en la actualidad se encuentra en un estado delicado de salud pero necesita todos los días coger en sus manos un lápiz y dibujar. Dibujos que, según lamenta García, ya no son para publicar, pero que mantienen activa la dañada mente del artista. Por eso esta exposición quiere también servir de "reconocimiento" a su amigo después de este suceso que lo separó de su día a día como humorista gráfico. "La muestra ha sido una labor tremenda porque desde el primer momento en que empezamos a hacer la selección, cuando me llamó su mujer, Magdalena de los Heros, me di cuenta de que había 20.000 dibujos de Paco, porque los guardaba todos", explica.

El recorrido de la exposición arranca con los dibujos infantiles. Sus obras censuradas es otra de las principales partes de este viaje al pasado. Unos años en los que recibió al menos 80 notificaciones del órgano censor. "Algunas de las que se muestran están sin abrir, porque eran tantas que ya ni se molestaba en leerlas".

Con la llegada de la democracia afinó sus dibujos y en sus viñetas comenzaron a aparecer caras como la de Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga. Aunque su etapa de "Felipismo" fue una de las más destacas y "amplias"; así como la que asistió a un salto de calidad en su dibujo, pasando de la viñeta plana a sus grandes ilustraciones en acuarela.

En esta muestra, que ya se pudo ver en Granada en 2016, destaca también un dibujo de 2007 en el que se ve a unos fabricantes catalanes de cajas para zapatos, vestidos con la barretina, anuncian que venden en urnas para referéndums. (el dibujo muestra a los tres operarios abriendo agujeros a las cajas). "Este dibujo parece hecho ayer, Paco se adelantaba" concluye García.