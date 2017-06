"Lo importante es encontrar lecciones que te ayuden a seguir creciendo"

Javi Alañón tiene 30 años y parece tener el secreto de la 'Vida Bella'. Este libro, de título halagüeño contiene testimonios de grupos españoles como Leiva, Canteca de Macao, Hora Zulú, el Puchero del Hortelano, Amparanoia o La Raíz a través de los que analiza la existencia desde el plano 'práctico' así como desde el espiritual. En el camino de Vida Bella (ed. Frida), Alañón recorrió muchos kilómetros para entrevistar a 100 grupos españoles y sacar de cada uno un poquito de sabiduria vital. Por el camino, además tuvo tiempo de seguir escribiendo, aunque esta vez en clave de verso. Cuando Vida Bella lleva apenas un par de meses en las librerías y ya se programa la salida de su segunda edición, este granadino confiesa que a final de año publicará su poemario, un trocito del making off sentimental de su primera obra.

-¿En qué momento apareció la idea de este Vida Bella? Porque no es un libro muy corriente.

-Era una necesidad de expresarme y al tiempo de decirle a la gente que aunque vivamos un tiempo confuso y extraño nadie nos ha robado nada y lo último que nos pueden quitar son nuestros sueños. Es una forma de decir que todavía se puede. No quería que fuera un mensaje que lanzara yo solo o que pareciera una opinión mía, por eso surgió lo de entrevistar a gente y montar un diálogo. La vida la hacemos entre todos y a medida que cambiemos a nivel individual también lo hará el colectivo.

-En cambio su voz sí aparece mucho y de forma muy activa junto a las declaraciones de los músicos.

-Haciendo honor a la verdad mi idea al principio no tenía nada que ver con eso, quería entrevistar a los 100 grupos y con eso montar el diálogo. Quería que fueran ellos los protagonistas al 100%, aunque luego todas las editoriales con las que me reuní me dijeron que necesitaban la presencia del autor.

-En el libro se acerca a cuestiones como 'la historia', 'el sistema', 'el dinero, 'las farmecéuticas', 'los medios' o 'las emociones'. ¿Por qué eligió plasmar la visión de los músicos?

-Fue pensando en que ellos con su arte también se dedican a lanzar mensajes. Por eso me parecía muy interesante hablar con gente que igual lleva 15 años dando conciertos y por preguntarles sobre cómo ven la vida. Me parecía muy palpable el hecho de poder acceder a un disco de Macaco, Celtas Cortos o Reincidentes y encontrar reflexiones parecidas a las del libro.

-¿Vida Bella es un libro para 'millenials'?

-(Risas) Sí y no. Es un libro joven pero por ejemplo en algunas presentaciones ha habido gente de todas las edades. Pienso que puede ser para todo el mundo aunque claro, si ves los grupos que aparecen quizá se acerquen a un público más joven.

-En las primeras páginas el libro se presenta como una especie de manual de autoayuda. ¿Sale ahí su faceta de psicólogo?

-No sé si será eso pero sí es cierto que al final el libro persigue lanzar el mensaje de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. No quiero decir que esto en un libro de terapia ni mucho menos.

-LLama la atención la escasa presencia de mujeres en este libro.

-Es cierto. Por desgracia en algunos aspectos se nota de dónde venimos, y aunque las mujeres están igualando cada vez más su actividad con los hombres, la música no queda fuera de eso. Y claro, a la hora de entrevistar a los músicos me he encontrado a menos mujeres. Ha sido por eso simplemente.

-En Vida Bella aparece muchas veces el concepto de 'frecuencias positivas'.

-Supongo que es la clave. Es decir, en todo momento nos suceden cosas buenas y malas, y por más que quieras siempre van a suceder. Cuando las superas a veces te das cuenta de que te vinieron bien o incluso te aportaron. Para mí eso es lo importante, encontrar lecciones que te ayudarán a seguir creciendo.

-El libro se desarrolla en dos partes, Vida y Bella. Una quizás más tangible y la otra más relacionada con la espiritualidad. ¿Cuál de las dos le costó más afrontar?

-Es una pregunta difícil porque es como quitarle el alma al cuerpo o al revés. Aunque con total sinceridad te digo que en el momento en el que ahora me encuentro me gusta más la parte de Bella, porque consigue sacar cosas de tí que al final son el inicio de todo. Con los músicos te encuentras de todo, aunque creo que en general les gusta más participar en Bella porque el mensaje de "somos capaces de cualquier cosa" es mejor que el de "estamos contra las cuerdas".

-Sus consejos y opiniones aparecen durante todo el libro. ¿No teme que le pregunten cómo siendo tan joven parece tener casi todas las ramas de la existencia tan bien atadas?

-Eso es simplemente fruto de haber escuchado a toda esta gente. Creo que lo que más me ha gustado de este libro ha sido eso: cuando empecé tenía una idea pero cuando entrevistas a tantísimos grupos al final hablas con tanta gente que cada uno propone una filosofía diferente. Al final no te das cuenta pero vas creciendo y cuando te sientas a escribir eres una persona completamente diferente.

-¿Qué declaración del libro se le ha quedado grabada especialmente?

-Sobre todo recuerdo una cosa de Tote King y El Shotta. Después de pasar toda la tarde con ellos me dijeron algo que se me quedó grabado. "Es que la gente no se da cuenta de que somos espejos, y que la energía con la que tú llegues es la energía que te lleves de mí". Somos energía y a veces no nos damos cuenta del plano en el que emitimos. Esa es la clave de nuestro éxito o nuestro fracaso.

-¿Se ha encontrado con algún tema en el que los entrevistados se sintieran poco agusto?

-Afortunadamente vivimos en un momento en la que todo el mundo tiene mucha ganas de opinar y nadie se siente incómodo al hablar sobre nada. En el libro se habla de muchas cosas, te puedes encontrar hasta quien dice que no estamos solos en el universo y cosas así. Creo que no ha habido tapujos, eso es lo mejor.