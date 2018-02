"El indie no deja de ser pop sin un mensaje rebelde"

Ángel Doblas, voz cantante y fundador de la banda que lleva su apellido, ha mudado a su pentagrama a tres músicos más. Son muchas voces en un mismo mundo, el de ¿Hay alguien ahí?, nuevo trabajo que sale a la venta mañana. Dentro de cualquier disco siempre hay canciones mimadas, las que atesoran más amantes. Aquí, dos de ellas son la oscura Huellas y la soflamática Me hice árbol, un canto ecologista. En este trabajo se han sumado a Ángel Doblas y a Fran Salas, dos músicos 'clásicos' -de conservatorio- como les llaman sus compañeros, son Miguel Almirón y Paco Troya. El directo de la banda, dicen, ha evolucionado con este trabajo, -se ha incorporado un vibráfono y el sonido está más depurado- digamos que tiene nombre, apellido y pedigrí exactos. Se declaran con ansia de que llegue el 9 de marzo, fecha en la que, sí que sí, se vestirán con las túnicas del rock granadino más primitivo. En una conversación así, a cinco, se habla de todo y todos... Los planetas, Lori Meyers, Carmencita Calavera, los incipientes Margot, Eskorzo e incluso Soleá Morente. En ese punto la luz del Rec se apaga.

-Qué destacaría de este ¿Hay alguien ahí?

-Sobre todo que es un nuevo disco y como tal es un puente hacia otras cosas.

-¿Qué cosas nuevas han aparecido con este trabajo?

-Caminos nuevos. Sobre todo musicalmente, el discurso ha cambiado con la incorporación de los nuevos miembros. Eso enriquece y te lleva por lugares que no esperabas. Es una apertura de puertas.

-Fundó TNT y Qüasar, estuvo varios años en 091... ¿Siente que la música ha reconocido su talento?

-Bueno, en realidad eso es algo que no me preocupa mucho. Efectivamente fundé TNT en el 79 y luego estuve con 091 cuatro años. También fundé Love and Hate y Qüasar junto a Arias pero date cuenta de que en cualquier banda siempre sale el cantante, los que estamos en la base rítmica estamos menos presentes. En TNT, por ejemplo, componíamos todos. Parece que Jesús Arias era quien lo hacía todo pero no, aunque sí una parte muy importante sobre todo en las letras.

-¿El estar "al cuidado" de Arias le ha dado más alegrías que penas o viceversa?

-Ha habido de todo. Desde el 81 hasta el 2016 ha habido muchos altibajos... cosas buenas y malas, porque cada uno tenemos esa parte que te hace caer en tonterías, pero luego todo se arregla.

-¿Ángel Doblas suena a rock granadino?

-No lo sé... no intento buscar lo que se lleve. Ahora en Granada está de moda el indie y parece que es lo único que hay. Se está vendiendo como ciudad del indie pero hay otros muchos grupos a los que no se les está dando empuje. ¿Dónde esta la frontera del indie? Para mí no deja de ser un pop que entra bien y sin un mensaje muy rebelde.

-¿Considera que este disco le ha llevado a una segunda juventud? Desde luego suena como a banda de veinteañeros.

-Porque estamos muy vivos [risas]. Yo siempre digo que si no supieras tu edad qué edad tendrías, creo que eso es lo que hay que perseguir. Haz lo que te apetezca, igual mañana ya no puedes hacerlo.

-¿A nivel compositivo qué parte han disfrutado en mayor medida?

-Creo que todo. Desde cuando grabas un instrumento y la canción va evolucionando hasta que pones la letra.

-¿Después de tantos años en la música, qué ha aprendido?

-A seguir trabajando y a meterme donde no me llaman.

-¿Y de la industria?

-De la industria no se aprende nada. Ni para lo malo, eso hay que dejarlo fuera. Hay que seguir complicándose la vida [risas].

-¿Para quién es este ¿Hay alguien ahí? ¿A quién buscáis?

-A los promotores de festivales [risas]. En serio, viene porque yo voy a muchos conciertos y hay gente que hace cosas muy interesantes y solo hay tres o cuatro personas viéndolos. Me parece penoso que no haya nadie ahí. Ya lo digo Pink Floyd en su momento... [risas].