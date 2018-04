Una figura "indiscutible" del cine, que combina con "maestría" la "innovación y el clasicismo"

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 que concedió ayer el galardón a Martin Scorsese calificó al cineasta como "una figura indiscutible del cine contemporáneo". Su candidatura, propuesta por el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), José Luis Cienfuegos, se impuso por amplia mayoría a otras destacadas como la del compositor italiano Ennio Morricone.

El acta, que fue leída por el presidente del jurado, el empresario José Lladó, reconoce "la trascendencia de la labor creadora de Scorsese" al tratarse de "uno de los directores de cine más destacados del movimiento de renovación cinematográfica surgido en los años setenta del siglo XX". El cineasta toma así el relevo del artista sudafricano William Kentridge, premiado en 2017.

Tras las deliberaciones, el jurado concluyó que las películas del cineasta italoamericano "ya forman parte de la historia del cine" y, además, el director "se mantiene actualmente en plena actividad, aunando en su obra, con maestría, innovación y clasicismo". El jurado también destacó que el cineasta desarrolla "una intensa y amplia tarea de recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico histórico en todo el mundo", a través de proyectos como The Film Foundation y World Cinema Project. Todo ello, concluye el acta, le convierte "en una figura indiscutible del cine contemporáneo".

El director de Casino o Taxi Driver, ganador de un Oscar a la mejor dirección en 2007 por Infiltrados y de tres Globos de Oro, se suma a la nómina de cineastas reconocidos con este galardón, entre ellos Woody Allen, premiado en 2002; Pedro Almodóvar, en 2006; el austriaco Michael Haneke, en 2013, y Francis Ford Coppola, que lo obtuvo en 2015.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, que se estrenaba este año como miembro del jurado, aseguró que "todos tenemos en nuestra memoria y en nuestros corazones muchos de los títulos de su filmografía", señaló la intérprete y ex presidenta de la Academia del Cine. Añadió la actriz que había que reconocerle a Scorsese, además, su "labor en la preservación, difusión y conservación del patrimonio del cine mundial". Es "admirable", insistió, que con su dedicación a esta faceta se hayan podido recuperar casi 800 copias de películas que de otra forma se hubiesen perdido para siempre. La protagonista de Un paseo por las nubes y Volavérunt alabó también la "labor pedagógica y el saber acercarse a las nuevas generaciones" de Martin Scorsese que, en su opinión, "lo convierten en un referente fundamental de nuestra era".

Por su parte, otro de los miembros del jurado, el guionista y director de cine Sergio G. Sánchez, mostró su satisfacción por la concesión del premio a un autor que cuenta con una "carrera intachable". "Es un ídolo mío de la infancia y es un honor poder tenerle en Asturias", dijo el guionista de El orfanato y director de El secreto Marrowbone tras el fallo del jurado. Sánchez incidió también en ver a Scorsese como "un erudito y apasionado del cine. Va a ser un personaje muy interesante poder escucharle y que comparta su sabiduría, poder hablar de su cine y del cine en general", prosiguió.

Tras conocer la distinción, Scorsese afirmó estar "profundamente honrado y agradecido" por la concesión de este reconocimiento. "Siempre he considerado como una bendición haber podido hacer las películas que he hecho, y contar las historias que he necesitado contar, con tan extraordinarios colaboradores. Haber sido reconocido y entendido es una bendición todavía mayor", declaró.

El cantautor Joan Manuel Serrat, el actor Antonio Banderas y los cantantes brasileños Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia y Gilberto Gil, en una misma candidatura, también se encontraban entre los que optaban a este premio. Éste ha sido el primero en fallarse de los ocho galardones que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias y que se entregan cada mes de octubre en una ceremonia presidida por los reyes Felipe y Letizia.