"Me inspiro en otros artistas para poder evolucionar"

-El disco que presenta, 'Emotional Dance', se ha grabado en Nueva York con Impulse y con Jay Newland, ganador de un Grammy al mejor álbum y Brian Bacchus, que ha trabajado con Norah Jones o Gregory Porter. ¿Qué le ha supuesto grabar con ellos?

-Cuando nos lo propusieron fue una ilusión tremenda y una motivación muy grande porque incluía muchos elementos que podían ser presentados internacionalmente. Fue un honor que poder trabajar con gente que tenía mucha experiencia en todos los ámbitos. Siempre hemos grabado a nivel local, que también puedo decir que funciona muy bien y lo recomiendo, pero bueno, fue muy diferente.

-¿Supuso un cambio muy radical en la forma o el ritmo de trabajo?

-En Nueva York estuvimos seis días de estudio. La diferencia es que aquí concentramos todo en poco tiempo, en dos días de 24 horas casi, y allí teníamos un horario más relajado: empezábamos a las once y terminábamos a las ocho de la tarde, y eso era todo.

-¿Y qué significó para usted esa estancia como artista?

-La verdad que entré en contacto con gente que trabaja en otros ámbitos con los que no estamos acostumbrados a tratar. Eso te motiva más y eso está muy bien.

-A sus 22 años, este es el sexto disco. ¿Se ha sentido alguna vez desbordada por el éxito?

-No, antes se me hacía extraño cuando la gente me empezaba a reconocer. Tuve que aprender a una nueva forma de estar en público porque yo no soy muy extrovertida. Pero bueno, siempre he estado muy bien acompañada por mi familia y Joan Chamorro, que ha sido mi amigo y profesor y me ha aconsejado muy bien.

-Chamorro la descubrió artísticamente cuando era niña y ha grabado con él seis discos. Podría decirse que ha sido su mentor. ¿Es la persona de la que más ha aprendido?

-No sé, yo creo que he aprendido de mucha gente porque siempre me intento inspirar en las personas que me gustan en cosas concretas que me interesan porque intento sacar lo mejor de mi misma. Sí que es verdad que Joan es una persona de la que he aprendido cosas muy importantes y también él ha contado conmigo.

-Me habla de su familia. ¿Cómo han vivido ellos y sus amigos toda esta etapa?

-Han estado ahí. Para muchas personas más jóvenes que están estudiando jazz espero transmitirles que si la música me ha llevado a mí bastante lejos eso puede ser un punto de partida para mostrar qué se hace aquí en Barcelona. Que se muestre que hacemos muchas cosas, mucho jazz, y que eso sirva de inspiración.

-Me refiero a un círculo de amistades muy cercano tipo compañeros de colegio, supongo que les habrá resultado más raro que la reconozcan con 15 años.

-Empecé muy joven y les quedaba muy lejos el mundo del jazz y de los conciertos pero siempre he recibido mucha alegría, sobre todo cuando podían venir a actuaciones o a escuchar mi música. Me felicitaban y animaban.

-No sólo se inició con 10 años en un mundo de adultos, también en un mundo como el del jazz que es mayoritariamente masculino.

-Comencé en varias Jazz Band con muchos chicos y chicas y allí se vivía con mucha normalidad.

-¿Y cuando pasó a un circuito más profesional?

-Como soy cantante, cantantes mujeres hay bastantes. Como trompetista tampoco he tenido problemas porque nunca me he sentido ni más pequeña ni nada. Y como el resto de artistas están interesados en la gente que empieza, también he sentido su apoyo.

-Por primera vez incluye canciones en catalán. ¿Por qué en este sexto disco?

-Es el primer disco internacional y curiosamente el primero que incluye canciones en catalán por una petición de la discográfica, como un toque personal porque la mayoría cantan en inglés.

-¿Qué opina ahora de lo que está pasando en Barcelona?

-Yo creo que es necesario un poco de ayuda internacional para que se solvente este problema de la mejor manera posible. Estamos en una situación sin salida si no se hace nada, porque hay una represión muy fuerte. No hay posibilidad de llegar a un acuerdo.