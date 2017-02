"Me interesa la frontera como encuentro entre personas"

-en la descripción del disco dice que "no eres el mismo después de sumergirte en 'El Pasajero'.

-Suena un poco presuntuoso, pero me gusta pensar la idea de que la manifestaciones artísticas tienen un efecto en nosotros y son imprescindibles para el espíritu humano como alimento, la mayoría de veces para bien. Hay una tercera que es la indiferencia en la cual , desde luego , no me gustaría estar.

Quiero pensar que las canciones nacen desde un punto honesto y tratando de acercarme a la emoción"Me gusta pensar la idea de que la manifestaciones artisticas tienen un efecto en nosotros"

-Este es su cuarto disco en solitario, y cuenta con cinco de su anterior banda 'La Vacazul'. ¿Dónde se ve dentro de 10 años?

-Espero que teniendo la oportunidad de hablar contigo de un nuevo proyecto y que siga con esta curiosidad y hambre musical.

- Después de 'Nubes de papel' y de 'La increíble historia de un hombre bueno' llega este 'El pasajero', ¿qué tiene de especial? -Son canciones nuevas, quiero pensar que nacen desde un punto honesto y tratando de acercarme a la emoción.

-¿Hay algún artista que le sirva de espejo?

-Muchos , soy total deudor de multitud de referencias que no paran de crecer.

-¿Qué es lo que más le gusta a Jairo Zavala?

-Mi familia.

-¿Qué le da más miedo, verse solo en una sala o no vender un solo disco?

-Lo de vender discos, no yo , sino la industria en genera se está enfrentando a ello y si me veo solo en una sala será que Depedro no tiene interés y habrá que hacer otra cosa. De momento no me puedo quejar de ninguna de las dos.

-¿Para un día malo qué canción se pone en el mp3?

-Algo de samba de raíz , Adoniran Barbosa , Cartola... Siempre funciona.

- Sus canciones tienen siempre un cierto sabor fronterizo.

-Me interesa la frontera como encuentro entre culturas y personas y desde luego soy permeable a ello y se ve reflejado en alguna de las letras de mis canciones.

-Ha trabajado con Russian Red y Vetusta Morla entre otros, ¿Con qué característica se quedaría de cada uno de ellos?

-Los dos son apasionados por lo que hacen y es un placer haber trabajado con ellos y disfrutar de su talento y generosidad.

-Dice que de África nace la energía que desencadena este disco, ¿Por qué?

-Durante el proceso de composición me vi envuelto en la realización de un documental en Senegal, Casamance la banda sonoros de un viaje, en el que se fraguó lo que han acabado siendo un par de canciones en el disco. Los que tengáis Movistar Extra podréis disfrutarlo a la carta y si no habrá que esperar a algún festival de cine o que se exhiba en alguna sala de la ciudad.

- En 2015 estuvo girando por Australia y Nueva Zelanda, ¿cómo fue ese viaje por las antípodas?

- Depedro es un proyecto muy viajero y hemos estado unas Cuatro veces en las Antípodas . Siempre es una experiencia maravillosa ir por allí , recuerdo con mucho cariño el primer concierto en el Womad de Adelaida, tuvimos un recibimiento muy cariñoso y el público fue fantástico ayudando a que fuera unos de los mejores conciertos que recuerdo.

-Si tuviera que elegir una canción que le haya marcado, ¿cuál sería?

-Seguramente Don't leave me now, cuando Amparo Sánchez y yo la compusimos no me imaginaba cuantas alegrías me iba a traer . Conocí a Calexico por esa canción y el resto es historia.

-¿Qué cree que no se conoce de Depedro que debería saberse?

-Se conoce lo necesario , siempre hay que dejarse algo para uno mismo para conservar la identidad.