"No me interesan las mitificaciones en torno a su figura, sólo su obra"

Jairo García Jaramillo es investigador literario, licenciado en Filología Hispánica, profesor de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria y Bachillerato, y autor de los libros La mitad ignorada. En torno a las mujeres intelectuales de la Segunda República (Madrid, Devenir, 2013) y La poesía de Javier Egea (Granada, Zumaya, 2011). Como investigador literario ha estudiado especialmente la poesía de Javier Egea y a las intelectuales de la Segunda República. Recientemente ha colaborado como asesor histórico en el documental Las sinsombrero, del que ahora preparan una segunda parte.

-¿Cómo surge la idea de hacer una nueva edición de los poemas de Pablo del Águila?

-La obra de Pablo del Águila necesitaba reeditarse porque estaba descatalogada desde hace años. Cuando quisimos actualizar la edición de sus poemas de 1989 nos dimos cuenta de que podía ser interesante revisar los textos a la luz de los manuscritos y aportar toda la información biográfica con que contásemos, pues apenas se sabía nada del autor. Haciendo un guiño hemos conservado como subtítulo el de aquella magnífica edición.

-¿Qué novedades trae el libro, con respecto a las publicaciones anteriores?

-Hay muchas novedades. Además de revisar los textos, se han agrupado de manera distinta, porque aparecieron dos proyectos de libro nunca publicados, y se han resituado estrofas y dispuesto los versos visualmente con mayor fidelidad a los originales. Se ha modificado la datación de algunos poemas y aparecen cinco inéditos. Además, reproducimos fotografías nunca vistas.

-Los poemas de Del Águila suelen adoptar un matiz trágico, reflejo de su angustia existencial. Pero su temática es mucho más amplia. ¿Qué puede percibir el lector que se acerca por primera vez a su obra?

-Es un poeta que habla con mucha cercanía, vertiendo inicialmente su sufrimiento interior con un tono de proximidad muy eficaz. En una segunda etapa se vuelve más cósmico y telúrico, hasta que termina por experimentar con el lenguaje al tiempo que se vuelve más social y políticamente comprometido.

-¿Cree que su producción poética se puede adscribir a alguna corriente literaria concreta?

-Es un poeta del 68, pero en lugar de elegir el escapismo o el esteticismo vacuo, cree que la libertad empieza por la forma y experimenta sin perder de vista el contenido humano, renovando la caduca estética de la poesía social.

-¿Ha sido especialmente complicado separar lo real de la fabulación para obtener información biográfica relevante sobre el poeta?

-Más allá de documentos de su archivo, artículos críticos y reseñas, no he tenido en cuenta ningún otro material. No me interesan para nada las mitificaciones ni los malditismos en torno a su figura, sólo su obra.

-Mantuvo amistad con grandes intelectuales de la época como Félix Grande, Fernando Quiñones o incluso Aleixandre y Caballero Bonald. ¿Cómo fue la relación que mantuvo con ellos?

-En efecto, trató a muchos escritores importantes de la época. Algunos eran jóvenes como él y hubo desde el comienzo mucha sintonía, sobre todo durante su estancia en Madrid. Pero ya en Granada estuvo en el centro del panorama literario de la ciudad y trabó amistad con Juan de Loxa, los hermanos Sánchez Muros, Fanny Rubio, Juan Carlos Rodríguez, Miguel García-Posada, Joaquín Sabina o Álvaro Salvador, entre otros muchos. Con la ayuda de algunos de ellos he podido reconstruir mejor su trayectoria vital.

-Pablo Del Águila murió con 22 años, a pesar de lo que dejó una obra poética de calidad. ¿Considera que había alcanzado su madurez o solo estaba en sus inicios?

-Fue un poeta precoz, que alcanzó pronto un estilo personal. Su carrera es deslumbrante en rapidez y calidad. Creo que probablemente a esa edad no había alcanzado su madurez vital pero sí había llegado a su madurez literaria, con poemas verdaderamente memorables.

-El año que viene se cumple el cincuenta aniversario de su fallecimiento. ¿Sabe si algún organismo tiene previsto organizar actos que recuerden su figura?

-El poeta necesita un homenaje a la altura y estamos empezando a diseñarlo. Por lo pronto contará con un espacio en la Feria del Libro de Granada y planeamos varios homenajes en los próximos meses, donde se oirá por ejemplo una grabación de su voz. Quizás el libro pueda aumentarse en futuras ocasiones si aparecen nuevos textos, fotografías, etc. o quienes lo conocieron quieren aportarme nuevas informaciones.