El irresistible encanto de la fama

Bianca Jagger, felina y peligrosa, sosteniendo una navaja; Iman, estilizada como una gacela, majestuosa como una princesa de ébano; Faye Dunaway, lánguida como un sueño con una bata de satén y un Oscar en la mesilla; David Niven en calzoncillos y calcetines demostrando que la clase puede sobrevivir en las condiciones más hostiles... Son algunas de las imágenes de la exposición Terry O'Neill, el rostro de las leyendas, que ayer se inauguró en el Centro de Exposiciones CajaGranada de Puerta Real. El fotógrafo británico retrató a las grandes estrellas del cine y de la música de los años 60 y 70 siguiendo tres reglas básicas: ser lo más imposible posible, tener una gran paciencia y saber combinar una gran discreción con grandes dotes de relaciones públicas. Quizás por eso llegó a forjar una estrecha relación con Frank Sinatra, a quien siguió durante cerca de 30 años. De hecho, una de las primeras imágenes con las que se topa el espectador es con La Voz escoltado por un grupo de guardaespaldas que parecen sacados del casting de Los Soprano. Pero también tuvo olfato para reconocer a primera vista a las bandas que marcaron el siglo XX. Terry O'Neill realizó la primera fotografía de los Beatles para el periódico Daily Sketch en el patio trasero de los estudios de Abbey Road, donde el grupo grababa su primer disco, Please, please me. Fue la primera foto del grupo que apareció en prensa... y la tirada se agotó. A esta fotografía le sucedieron muchas otras de grupos musicales de la época que empezaban a despegar, como The Rolling Stones, David Bowie o Elton John, además de supermodelos como Jean Shrimpton o Twiggy, estrellas femeninas que poseían "una personalidad y carisma excepcionales", según O'Neill.

La exposición, que cuenta con la colaboración de Fundación Telefónica, repasa también su trabajo en Hollywood, donde se le abrieron las puertas de la intimidad de las estrellas gracias a la ayuda de sus amigos Michael Caine y Richard Burton. La muestra de CajaGranada recoge una galería de tipos duros, con el rostro impenetrable de Lee Marvin tras una botella de tequila y un cenicero a rebosar, Robert Mitchum con un pitillo en la boca o Clint Eastwood sentado en una caravana leyendo el periódico.

La muestra refleja la amistad que unió al fotógrafo con artistas como Frank Sinatra

La comisaria de la muestra, Cristina Carrillo, señaló en la presentación que Terry O'Neill está "encantado" con la exposición de Granada y que lamenta no haber acudido a la presentación por problemas de salud. "Es un pionero de la fotografía contemporánea y cambió radicalmente la forma de retratar para conseguir un estilo íntimo y sorprendente, en complicidad con el retratado y, a la vez, de una forma más accesible y directa que muestra la personalidad de los protagonistas", señaló Carrillo. Diego Oliva, director de CajaGranada Fundación, subrayó por su parte que esta muestra ha sido solicitada por muchas salas de arte del país. "Esta exposición es la radiografía del glamour de Hollywood y una muestra de la naturalidad de la belleza", señaló en la presentación en la que también participó la responsable de Colecciones y Exposiciones de Fundación Telefónica, Laura Fernández Orgaz.

Terry O'Neill, el rostro de las leyendas, se exhibió en la sede de la Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid y ahora llega a Granada con una selección de 66 imágenes en la que, además de estrellas de la música o el cine, aparecen iconos de la política como Winston Churchill y del deporte como Muhammad Ali.

Al terminar el recorrido, en una esquina, Mike Jagger despide al visitante debajo de una capucha de esquimal, como mimetizado con la ola de frío que acecha en la calle.