Mucho jazz por favor

Si escuchan un buen disco de jazz el imaginario colectivo les llevaría a un club oscuro, con humo instalado en la luz amarillenta de las lámparas y un olor a licor y madera. El jazz es elegancia rancia, gusto por lo selecto y sabor a intelectualidad de calle oscura. El jazz es ritmo y corre por las arterias de esta ciudad desde hace casi cuarenta años.

Ayer se presentó la trigésimo octava edición del Festival de Internacional de Jazz de Granada, uno de los que más historias que contar tiene de Europa, que comenzará el día 2 de noviembre y finalizará el 12. Desde su fundación en 1980 ha recogido en sus escenarios lo más puntero y asentado del jazz internacional. Esos son los relatos que cuentan que Miles Davis, Oscar Peterson, Charlie Haden, Art Blakey, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Herbie Hancocko o Bebo y Chucho Valdés, pisaron sus escenarios.

Casi cuatro décadas después Granada aparece en el mapa jazzístico internacional y sigue consolidándose. Este año el cartel lo encabezan el compositor Kyle Eastwood y el contrabajista Ron Carter, máximas figuras de este género. El concierto de apertura también estará a cargo de otra gran cara, la de Kyle Eastwood Quintet que el 3 de noviembre en el teatro Isabel la Católica presentará su último proyecto llamado In Transit, su particular homenaje a la música de cine, nada extraño dado que es el hijo del actor y director Clint Eastwood.

Esta edición tendrá una programación central compuesta por nueve grandes conciertos y dieciocho actividades paralelas -algunas también llegarán a localidades de la provincia- entre las más destacadas el miniciclo Jazz y Cine negro que llevará al Palacio de los Condes de Gabia filmes como Stranger than Paradise, Down by law (7 de noviembre) y el Especial Jim Jarmusch and John Lurie el día 6.

Otra de las actividades extraordinarias más atractivas son los conciertos que a pie de club llevará el ritmo jazz por Granada. Locales legendarios como el Alexis Viernes, El boliche y otros como el Auditorio Manuel de Falla y el Palacio de Congresos acogerán conciertos, recitales y charlas en clave jazzística.

La de Eastwood será la cita inaugural, aunque el día anterior y dentro de los conciertos extraordinarios del Festival será la Orquesta Ciudad de Granada la encargada de abrir la caja del jazz de este año. Bajo la batuta de Peter Biely la OCG ofrecerá un recital basado en los arreglos temáticos de Duke Ellington Billy Strayhorn.

El llamado pianista de la felicidad, Jacky Terrason Trio, entonará su música veloz, intimista, percusiva el sábado 4 de noviembre. Al día siguiente, el Centro Lorca recibirá al también pianista Robert Glasper Trio, ganador de varios Grammys, y a DJ Sundance. La noche del día 8 implicará la vuelta a Granada de la banda Ool-Ya-Koo Big Band, dirigida por el profesor de Armonía Bob Sands, un maestro que ha participado en numerosas giras internacionales con las orquestas de Lionel Hampton y The Glenn Miller. El saxofonista Ernesto Aurignac, el pianista Marcos Mezquida y el batería Ramón Prats son tres de los músicos más sobresalientes de una generación de jazz español, y sus arreglos podrán oírse en Granada el jueves 9 de noviembre.

Para el día 10 de noviembre, está prevista la actuación del trompetista Wallace Roney, figura legendaria que ha tocado al lado de imprescindibles del jazz. Asimismo, los aficionados tendrán la oportunidad de ver al contrabajista Ron Carter el día 11.

Zenet, músico revelación de factura mediterránea y atlántica, clausurará el festival, acompañado de un equipo integrado por músicos que interpretan con acierto las resonancias de medio mundo.

Según se apuntó ayer en la presentación que tuvo lugar en el Ayuntamiento ya hay conciertos con las entradas agotadas, como es el caso del de Ron Carter. Así también se informó de que en el resto de los conciertos de la programación central la media de entradas vendidas es del 75%.