"El jazz es una música muy contaminada"

Antonio Faraò tiene una carrera que se extiende más de tres décadas con conciertos y grabaciones con maestros como Jack DeJohnette, Joe Lovano, Lee Konitz, Miroslav Vitous o Benny Golson. Su estilo es único, se debe no solo una técnica impecable, una creatividad irrefrenable y unas increíbles habilidades rítmicas; sino a su modo elegante y refinado de aunar la cultura mediterránea y el jazz americano. Tanto que a la Unesco no se le pasó por alto que para celebrar el Día Internacional del Jazz, debía invitarlo junto a Herbie Hancock o Al Jarreau. El pianista italiano viene en exclusiva a Jazz en la Costa y lo hará junto con otro gran maestro: Charles Tolliver.

Tolliver inició su carrera en 1964 junto a Jackie McLean, grabando para Blue Note y fue, durante algún tiempo, el trompetista imprescindible de Max Roach. En sus casi 50 años de carrera no ha parado de cosechar éxitos no sólo como intérprete y líder de bandas sino también como arreglista y compositor. Cuando a Dizzy Gillespie le preguntaron cuál era el trompetista que más le gustaba, no lo dudó ni un momento: Charles Tolliver.

-Llama la atención que un clásico como Benny Golson recomiende un trabajo tan de fusión ¿amistad o soborno?

-(Risas) No estaba seguro de querer enseñarle el proyecto a Benny Golson: al final se lo enseñé en un trayecto en coche, y él enseguida se mostró muy entusiasmado.

-Cuando se enchufa , ¿siempre en modo Rhodes o va más allá con sintetizadores y electrónica digital?

-Como piano eléctrico, prefiero el Fender Rhodes. En ciertas ocasiones también utilizo algún sintetizador para los solos, pero casi siempre procuro tocar pianos acústicos reales, no sintetizados.

-Esa música también necesita de un buen equipo de ritmo. ¡Y ha cogido el mejor: Marcus Miller! ¿Cómo fue?

-Hace dos años fui invitado al International Jazz Day de la Unesco por Herbie Hancock, otro gran maestro que ha influenciado mucho mi manera de tocar. En esa ocasión conocí a Marcus Miller y toqué con él, y cuando le enseñé este proyecto, él se entusiasmó enseguida. Y así fue como se gestó.

-A pesar de su mucho trabajo no tiene mucha producción grabada ¿prefiere invertir su tiempo en actuar?

-Tengo bastantes discos grabados, de muchas formaciones diferentes en las que participé, aunque en un principio mi intención era la de llevar adelante algún proyecto con una mayor continuidad. Pero eso no siempre es posible, por muchas razones.

-Algunos discos, los de la serie Jazzcam son muy especiales ¿qué otras películas le inspirarían nuevos discos de la serie?

-Amo la música para las bandas sonoras de cine, y soy muy fan de John Williams, John Barry, Jerry Goldsmith, y muchos más.

-Y ahora qué se llevan los discos 'temáticos' ¿alguna grabación mítica que haría entera a su manera?

-Nunca seguí ninguna moda: siempre sigo mi inspiración.

-Entrevistando a un crooner de jazzswing hace poco subrayaba el carácter de músicos-comediantes de la tradición italiana en el jazz americano, ¿es un estereotipo?

-En el panorama de los 'entretenedores' puede ser cierto que esa imagen se diera en tiempos , pero yo creo más en el músico como artista, no tan cómico, más espiritual.

-Resúmame ese trabajo 'Eklektik' por favor.

-El jazz es una música muy contaminada de otros géneros musicales, así que al final decidí seguir un sonido que era compatible con el título del disco, un trabajo que se caracteriza por un sonido homogéneo, a pesar de la evidente mezcla tanto de estilos como de géneros.

-¿Le gusta la definición de 'jazz mediterráneo' que ocasionalmente le cuelgan?

-Claro que sí: me considero 'mediterráneo', tanto melódicamente como musicalmente en general. Además el jazz es ecléctico y fusiona varias culturas, y así lo 'mediterráneo' se funde con lo europeo y aún con lo americano.