La jornada multicultural y con la presencia de Santos Juliá

La Feria de Libro se prepara para su último fin de semana con el Tres Festival y Santos Juliá como protagonistas. Si el festival organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo ha programado una jornada con reflexiones sobre la traducción o los caminos hacia la democracia, conversaciones entre autores de distintas orillas y exposiciones, el historiador más famoso de la España analizará la transición.

Acompañado por el profesor Miguel Ángel del Arco, el gran biógrafo de Azaña presentará a las 19:00 horas en el Espacio Ciudad de la Literatura Unesco el libro por el que ha obtenido el premio Francisco Umbral: Transición. Historia de una política española (1937-2017), editado por Galaxia Gutenberg.

Santos Juliá analiza "el largo proyecto de transición que se va elaborando desde la Guerra Civil", "los caminos que se pensaban, quienes los pensaban y lo que decían que era necesario realizar para llegar a una transición de la dictadura a la democracia", en palabras del propio autor. " "Los últimos capítulos están dedicados a analizar cómo se ha mirado políticamente la transición desde entonces y el motivo por el que surgió una propuesta de segunda transición. No me interesa ser crítico con una figura u otra. Intento indagar sobre el proceso de Transición y narrarlo tal y como pienso que ha sucedido", explicaba ayer el historiador a este diario.

"Transición significa que quienes se han dividido tan trágicamente después de una guerra civil puedan reconstruir una historia. Es una historia larga en la que hay mucha propuesta y esfuerzo. Todos tuvieron que llegar a acuerdos sobre algo. Me interesa contar quienes intervinieron y lo que proponían. Gentes que procedían del campo vencedor o vencido decidieron un día elaborar una constitución en la que todos cupieron", resume Santos Julia, para quien no se trata de contar una historia de buenos y malos -"Yo no soy un juez"- ni tampoco centrarse en determinados personajes.

La mañana comenzará con la propuesta del Tres Festival en la Facultad de Traducción e Interpretación, que acogerá un debate moderado por la profesora Karmele Alberdi con la participación de Wenceslao Carlos Lozano, Malika Embarek y Ana M. Bejarano.

Los tres traducores-responsables de las versiones españolas de obras como 2084. El fin del mundo de Sansal, Canción dulce de Slimani o El señor Mani de Yehoshua, entre otras obras- debatirán sobre la situación actual de la traducción en el ámbito de las letras mediterráneas, los principales escollos que encuentran los profesionales del sector y su proyección futura. La mesa será moderada por la profesora Karmele Alberdi.

A la misma hora la Facultad de Bellas Artes acogerá Miradas Paralelas. Irán-España: Fotógrafas en el espejo, un debate entre Isabel Muñoz y Gohar Dashti, que celebrarán su primer encuentro personal después de haber participado conjuntamente en el proyecto hispano-iraní Miradas paralelas.

Por la tarde se celebrará en el Centro Federico García Lorca la conversación a tres Los caminos hacia la democracia en el que intervendrán Slavenka Drakulic, Hélé Béji y la directora deGranada Hoy, Magdalena Trillo.

El Espacio Ciudad de Literatura Unesco acogerá esta misma tarde otro debate moderado por el periodista y traductor Ilya U. Topper, con la participación de Inmaculada Jiménez, Miguel Lázaro y María Angels Roque.

Media hora después, el Centro Federico García Lorca será escenario de otra conversación a tres, en este caso entre Abdelá Taia y Zoubida Boughaba.