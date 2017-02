El amor y la paz como 'leit motiv' en la obra de Candela Guirao

Candela Guirao Piñeyro expone en el Hotel Ladrón del Agua una treintena de obras donde, a través de sus manos, es el amor quien habla. En la planta de abajo del famoso hotel de la Carrera del Darro podemos ver lienzos de gran tamaño. En la de arriba, cuadros más ligeros donde predominan los querubines y las alas de ángeles. "Quería que la exposición respirara, por eso la he distribuido así. Con esta muestra, que es la primera que hago de manera individual, mi puesta de largo, quiero expresar que mi camino elegido en la vida es el de la honestidad y servicio a los demás", comenta la pintora.

Hija del famoso doctor y profesor Miguel Guirao, una persona muy querida y respetada en Granada que ya no está entre nosotros, no falta un retrato suyo en esta muestra titulada Makanguipy. "Siempre le dije a mi padre que no podía perderse una exposición mía. Como ya no está, lo he pintado a propósito con una expresión muy risueña para que pueda verla", dice.

Las obras están hechas en acrílico, una técnica con la que esta artista se siente muy cómoda porque permite rapidez y espontaneidad. "Es un tipo de pintura que me permite sentir la energía de la creatividad y trabajar muy rápido. Es mi manera de ser muy honesta con lo que estoy sintiendo en ese momento".

El título de la exposición, tan exótico, es en realidad una palabra hecha con las iniciales de su nombre. "Hay mucho arte en mi familia y he querido tirar de los genes", apunta. Y es cierto, porque su abuela Candela fue una conocida concertista de piano que a los 16 años ya daba conciertos en París. Su abuelo y su padre también eran excelentes dibujantes de anatomía. Con las 30 obras que presenta, Candela Guirao se "desnuda" ante el público.

La muestra posee un espíritu trascendente. "No tiene nada que ver con la religiosidad pero hay un cuadro que se llama Jesús porque lo que yo de verdad deseo es trasmitir paz con mi trabajo y ofrecer lo mejor de mí". Asegura que cuando pinta se siente "feliz y apasionada, llena de amor. Me gusta poner mi arte al servicio de estas emociones".