"En nuestras letras tenemos vértigo a muchas cosas"

El grupo granadino Lori Meyers vuelve al panorama musical con un nuevo disco. Trece nuevas canciones conforman En la espiral, uno de los proyectos musicales más esperados de este año. Tres de sus componentes: Antonio López 'Noni' (voz y guitarra), Alejandro Méndez (guitarra) y Alfredo Núñez (batería) explican qué les hace estar dentro del bucle que da nombre a su disco.

-Hace 4 años desde que sacasteis vuestro último disco. ¿Por qué tanto tiempo?

Las sociedad se ha convertido en ombliguista, hemos dejado de lado las cosas que importan" Si el indie es un cajón que usan los medios para encasillar yo diría que no sé donde estamos"En el indie hay mucho purista que cree tener la razón y al final la tenemos todos"Quiero pensar que mis canciones ayudan a otros. Que sean felices cuando las escuchen."España está muy pisada ya. Nos gustaría salir y aprovechar el camino internacional"

-Noni: En realidad para nosotros no ha pasado tanto tiempo. Seguimos girando durante 3 años un disco y eso hace que todos los veranos acabes teniéndolos ocupados. También con actos de publicidad o ayudas a amigos en grabaciones. A lo largo de estos 4 años no ha hecho más que incrementar nuestro volumen de trabajo. El tiempo que conlleva el ir de festival o demás actos es lo que te marca, ya que no te deja más tiempo. Si lo hiciéramos antes probablemente el disco sería más malo, como hecho solo para seguir tocando.

-Alejandro: Era el hecho de tomarse un tiempo y hacer un disco sin las prisas que los anteriores tuvieron. Así que decidimos realizarlo relajadamente para tener margen y poder cambiar algo si era necesario.

-Estáis entre los discos más esperados del año. ¿Cómo os sentís ante esto?

-Alfredo: Es normal, cuatro años sin sacar un disco crea interés. Eso son cosas que piensa la gente, nosotros tenemos que dedicarnos a hacerlo lo mejor que podamos y cumplir las expectativas. La expectación siempre forma parte de la opinión pública.

-Noni: Cuando lo estamos creando un disco no nos interesa nada más, lo estás haciendo y es otro trabajo con el que tienes que lidiar.

-¿Cómo definiríais el álbum?

-Alejandro: En la espiral.

-Pero estáis en una espiral, ¿de qué?

-Noni: Estamos en una espiral continua. En este disco Lori Meyers me empezó a dar pistas de lo que quería como nombre, de dónde nos estábamos metiendo. Nuestro proceso fue más complicado porque estábamos abandonando las composiciones en casa con ordenador para luego llevarlas al local. Empezamos a ensayar desde por la mañana. Comenzamos a darle vueltas a los acordes como llevábamos tiempo sin hacerlo. Pasaron tres meses en los que estuvimos girando sobre lo mismo y solo conseguíamos que nos saliera otra parte en lugar de la que queríamos. Estábamos entrando en una espiral.

-Alejandro: El proceso compositivo del disco resultó un poco espiraloide.

-¿Nos encontramos todos realmente en una espiral?

-Noni: Estamos metidos en un bucle como sociedad con los lobbys o la pérdida de valores, entre otras cosas. Todo está cambiando hacia un sistema rápido e individualista.

-La portada, sin duda, es bastante original.

-Noni: Las portadas hasta ahora siempre las había hecho Vanesa, pero se encuentra fuera. Queríamos probar con alguien nuevo. Nos gustaba mucho los trabajos de Pierre Schmidt. Sabíamos que mandándole el disco, una breve explicación de lo que significaba y las letras iba a conseguir diseñar una portada que reflejara lo que queríamos. Y lo ha conseguido.

-Alejandro: Es un estilo muy personal, ahora se lleva mucho el rollo collage y la impersonalidad del ser humano. Esta corriente

era perfecta para el proyecto.

-En el disco hay un prólogo y un epílogo llamados Vértigo I y II. ¿A qué tiene vértigo Lori Meyers?

-Noni: En nuestras letras tenemos vértigo a muchas cosas: a como está pasando la vida o a ver que quieres seguir aprendiendo cosas pero la vida ya es distinta. Todo eso da un pelín de vértigo. Pensar en la muerte da vértigo, las alturas también. Cosas que para cualquiera son razonables.

-Con respecto a uno de los temas de adelanto, Evolución, ¿por qué todo es tan negativo?

-Noni: Yo creo que tiene su doble sentido que se aclara en el estribillo. Hacemos música para nosotros y nuestra gente. Pero quiero pensar que mis canciones, al igual que a mí me ayudan las de otros músicos, pueden ayudar a alguien. Que sean un poco felices en cuanto las escuchen. Ahí se refleja el último esfuerzo del que hablamos en el estribillo. Todo es un poco oscuro porque en sí el disco lo es. Pero nosotros sacamos lo mejor que tenemos. Desde la oscuridad no queda más, ya solo puedes salir a flote.

-Bueno, es un disco oscuro pero también decís que Siempre brilla el Sol.

-Alejandro: La gente está tomándose Siempre brilla el Sol como una canción muy optimista y yo creo que no lo es tanto si te fijas en la letra. Va más enfocado a que aquí podemos estar fatal y el Sol va a seguir brillando.

-Noni: Nos hemos convertido en ombliguistas, hemos dejado de lado las cosas que importan de verdad. Al final, si solo quedan cucarachas, le habremos dejado un mundo a las cucarachas. No importa todo lo que tenemos, lo individualista que seamos. Lo único que importa es que la naturaleza sigue su ritmo, su curso. Y tú no eres nada.

-¿Cómo definiríais vuestra evolución como grupo?

-Alfredo: Estas son preguntas que los grupos nunca sabemos contestar. Porque consiste en valorarnos a nosotros mismos y nuestras canciones. Yo creo que la evolución se basa en el aprendizaje que estamos teniendo como banda: no tener prejuicios, no aburrirte, intentar no repetirte, estar atento a lo que nos rodea...

-Las primera impresiones del disco, ¿cómo están siendo?

-Alfredo: Es algo más liviano que los discos anteriores. El feedback está siendo bastante bueno de los temas de adelanto. Hay de todo: desde gente que no le gusta hasta otra que sí. Después de tantos tiempo hay a quien no le gusta Lori Meyers, gente que se apega nueva, otros que salen...

-Noni: Ahora con Internet te enteras de lo que opina la gente, antes solo se reducía a los medios de comunicación musical que vendían eso. Es el público quien te puede decir que tu canción es guay o que es una mierda.

-Porque realmente el mundo indie está lleno de puristas, que opinan que cambiar un poco es acabar con la esencia.

-Alejandro: Nosotros venimos del mundo del indie donde hay mucho purista que cree tener la razón y resulta que al final parece ser que la tenemos todos.

-Noni: ¿Y crees que eso va a cambiar nuestra forma de hacer las cosas? Tiene que haber de todo, gente que le gusta y quien no. Para eso se está Internet, es un servicio público. Equivale a lo que antes se escribía en el baño de las gasolineras.

-Si tuvierais que quedaros con una canción.

--Noni: eso es muy difícil. Es como si te preguntan a qué hijo quieres más.

-Alfredo: Las canciones varían mucho cuando acabas de grabar. En algunas crees menos en su resultado y al final resulta que crecen mucho más en el proceso que otras. Pero todas se componen y hacen con las mismas ganas.

-¿Qué grupos han influido en este disco?

-Noni: Muchos. Hemos estado abiertos a más tipos de música. Los de siempre, nuestra base, grupos de los 60 o los 80. Esta vez hay más referencias de los 70. Según escuchamos esas influencias, las vamos acoplando. Es siempre lo mismo: armonías vocales, parte pop y la parte de Alfredo con la batería.

-Con respecto a la forma de lanzar las canciones, basada en los adelantos canción por canción. ¿Os gusta más este sistema a lanzar el disco completo?

-Noni: Este nuevo sistema se basa en que tú estableces el Pre-Orders con Itunes y ellos van sacando canciones del disco hasta la fecha de salida. También hemos establecido otra opción, con un disco tienes una entrada para alguno de nuestros conciertos especiales en Madrid, Barcelona o Granada. Son acciones destinadas a enganchar al público que las hacemos en relación con Universal. Sabemos cuál es el target de nuestro público, cómo quieren que se hagan las cosas, y creíamos que era lo más sensato.

-Alfredo: Está bien adelantar canciones porque hace que la gente se vaya metiendo en el disco, lo cual es bueno cuando éste tiene muchas canciones. Cuando sale todo el disco es un mamotreto y se hace que sea más difícil entrar dentro que si vas dando un aperitivo. Hace que no se reduzca a un single. Es más engorroso para nosotros pero también más efectivo.

-Como antes comentábais venís del indie pero, ¿sigue Lori Meyers siendo indie?

-Noni: Si te refieres a los cajones que usan los medios para encasillar a los grupos porque es muy difícil definir qué hacen, yo te diría que no sé donde estamos. Nos definiría como rock, rock alternativo o en algo alternativo al rock que hacía AC/DC y símiles. Somos alternativos. Nos fichó un sello haciendo lo que queríamos, nos volvió a fichar otro distinto cuando seguíamos haciendo lo que queríamos y nunca nos han dicho nada. Por ejemplo, ¿qué son The Seems? Hay grupos que tocan ante un montón de gente y eso no los hace ser menos indie. El debate está en el uso de la palabra. Si es la casilla de música que se han inventado. Actualmente hay muchas más: indie pop, indie rock...

-Alfredo: Confundir el término indie o independiente con que un grupo no pueda ser masivo para la gente es algo solo español. Hay muchos grupos americanos que hacen giras internacionales y en mi opinión siguen siendo independientes. No se le pone la tilde de sois indies o el hecho de hacer una gira internacional os convierte en mainstream.

-Alejandro: El indie en España empezó en los años 90 con los grupos que todos conocemos siendo una alternativa a un estilo musical basado en cánones de ventas que ha ido creciendo y llegando a más público. Yo no lo llamaría indie, sino alternativo.

-A la hora de tocar en directo, ¿sois más de festivales o de conciertos?

-Noni: Ojalá tuviéramos las dos versiones como cuando empezamos. Hacíamos parte del invierno en salas y en verano los festivales. Ahora la mayoría de los grupos nos hemos quedado con los festivales de verano, casi nada se puede hacer ya en las salas. Aparte, muchas se han cerrado y nosotros llevamos una cantidad de público que nos hace tener más vista a la hora de elegir donde tocar.

-Alfredo: La sala siempre es más cercana al público y a los seguidores. Suele haber también otro tipo de playlist a la hora de actuar. Estos tres conciertos de presentación nos permiten tocar el disco íntegro, cosa que en festivales no podemos hacer porque tienes que amoldarte al tiempo y a la selección de canciones. Aunque siempre es un buen escaparate para que te vean y poder llevar una infraestructura de espectáculo.

-Con respecto al nuevo directo, ¿vais a incluir algo innovador?

-Alejandro: Solo podemos desvelar que el espectáculo será algo innovador al menos en España. Intentamos que la producción apoye, aunque lo importante siempre es la música, intentando que suene lo más fiel posible.

-Actualmente tenéis confirmados solo tres conciertos, ¿habrá más?

-Alejandro: Están estos tres que comentábamos antes en los que la entrada viene si te compras el disco. También tenemos unos conciertos con Vodafone y una serie de festivales: Granada Sound, Arenal, Low cost...

-De todos estos festivales en los que estáis confirmados, ¿hay alguno en concreto al que queráis volver?

-Alejandro: Quizá el Sonorama, es el festival que nos vio crecer. Fuimos a allí cuando no éramos nadie. Tenemos una gran amistad con los organizadores.

-Noni: Llevamos 10 años y eso hace que tengamos relación con todos porque vas creciendo a medida que lo hace también el festival.

-¿Sois conscientes de que algunas canciones como Emborracharme o Mi realidad se han convertido en auténticos himnos?

-Alfredo: Yo creo que de esas cosas te das cuenta cuando pasa más tiempo. Emborracharme o Mi realidad siguen siendo canciones muy pinchables y seguimos tocándolas en directo. El hecho de que una canción se vea como himno lleva más años. Al final la música es un medio de comunicación que te recuerda momentos. Porque cada canción te hace rememorar algo.

-Alejandro: Intentamos estar más ajenos a eso. Conlleva un chute de ego que es mejor controlar.

-Habéis incluso participado en la banda sonora de una película, ¿qué creéis que os queda por hacer como grupo?

-Noni: España está ya muy pisada. Siempre hemos dicho que nos gustaría salir más y aprovechar el camino internacional. Y sobre todo seguir haciendo discos, no aburrirnos.