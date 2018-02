"En el libro cuento cosas que me costó mucho publicar"

Apariencia de vikingo de obligado salitre en el pelo, de celta marinero, un "gallego muy gallego" y con historias que se derraman (casi) mejor en papel que en pentagrama. Hablamos del escarceo con la prosa -muy poética- del cantautor Andrés Suárez que en su libro Más allá de mis canciones revisita algunos de sus temas y explica la intrahistoria que se esconde tras los versos. Es habitual renegar de los músicos que escriben y de los escritores que cantan... pero Suárez es animal de otro pelo y en esta publicación huye de los socorridos lugares comunes, sabe elegir las palabras justas y huir de las imágenes que no suenan a verdad a base belleza y reflexión.

-Dice en este libro que escribe lo que nunca se atrevió a cantar.

Hay una verdadera moda con la poesía, es una falta de humildad el afán que tenemos de llamarnos poetas"Dedicándome a escribir canciones todo el mundo a tu alrededor sabe que lo que cantas lo besaste"

-Sí, porque aunque no lo parezca soy muy tímido y no sabía que era más duro enfrentarse a la hoja en blanco que al público. Pero siempre me ha servido de escudo -o lanza- el estar delante de la gente y cantar mi alegría o mi pena. Sentía que hacerlo en un libro era para siempre -realmente lo es- creía que estaba haciendo algo a lo que nunca me había atrevido por pudor o porque pensaba que una canción se la llevaba el tiempo, cuando es mentira. Yo escribo una canción de tres minutos en la que hay que buscar una rima, y sabes donde tiene que terminar pero un libro es infinito, tienes que ser tan valiente como para escribir la palabra "fin". Fui mucho más sincero que en las canciones, conté cosas que me costó trabajo publicar, pero era eso o nada.

-Cómo fue la experiencia de revisitar sus canciones antiguas, hay algunas de sus primeros discos.

-Sí, Vuelve tiene más de diez años y 26 también tiene mucho tiempo... no lo había pensado pero sí. La verdad es que fue sumamente doloroso. Ahora, meses más tarde, creo que necesitaba despedirme. Hasta que mojé en lágrima el papel porque decidí contar la intrahistoria de las canciones. Vuelve es una viaje entre Cedeira, Bruselas y Madrid en la que si no recuerdo mal escribí al final de su relato: "a ambos nos basta saber que nos debemos la vida". Fue terapéutico y un tanto místico. Dije: ahora me acabo de despedir, ahora sé que nunca más.

-¿Y esas sensaciones hacia los protagonistas de las canciones no se han desdibujado con el tiempo?

-Agradezco que se pregunte esto porque parece que hay rencor en mis letras, a lo mejor había despecho pero eso no es necesariamente es malo. El arte está cerca de todo eso, José Alfredo Jiménez escribió eso de "que te den todo lo que no pude darte aunque yo te haya dado de todo". No hay mejor demagogia que esa. Daba las gracias porque ahora, años después me siento un afortunado por haber conocido a esa gente maravillosa. No pudo ser pero como soy cantautor tiendo tanto al drama... [risas].

-¿De estas historias cuál le ha costado más revisitar?

-Creo que la del alzheimer de mi abuelo, Rosa y Manuel, me costó muchísimo. Reescribir la canción del olvido de mi abuelo fue duro. Si nos dieran a elegir entre el olvido y la muerte creo que elegiríamos la muerte. Empecé el libro con esa porque ya que dije de desnudarme, mejor empezar por mi infancia. Todo lo que dice el libro es verdad, tienes mi palabra de honor de que cuando murió mi abuelo los rosales murieron con él porque les cantaba. Eso es un poco el sino de este libro: si te cuento la verdad, te la voy a contar bien. Evidentemente hubo a quien no le pareció bien... cuando hablo de un polvo en Cádiz amaneciendo en La Caleta no le pido permiso a nadie. Aunque dedicándome a esto la gente a tu alrededor sabe que lo que cantas lo besaste.

-En el libro dice no ser poeta, "no ser tanto". En cambio su manera de escribir prosa es casi más poética que su forma de escribir canciones.

-Hay una verdadera moda con la poesía, y tengo grandes amigos poetas como Téllez, Ruibal, Serrat o Sabina -gente que si no estuviéramos en este país serían estudiados en libros de texto-. Por eso creo que es una falta de humildad el afán que tenemos de llamarnos poetas. Ojalá los hijos que aún no tengo accedan a la poesía gratuitamente de mil formas... de ahí a que de 500 amigos de Facebook 470 se digan poetas y hablen de sus libros y los vendan como obras de arte, se me cae la cara de vergüenza. Yo lo que hago es escribir canciones y devorar poesía. Un amigo me dijo el otro día que ser poeta es describir el mar, me quedo con eso. Yo puedo cantarlo con suerte.

-Los cantautores suelen explicar sus canciones antes de cantarlas... usted lo ha hecho a lo bestia en este libro. ¿De dónde partió esa idea?

-La iniciativa llegó en parte porque necesitaba parar y escribir. Soy una persona algo hiperactiva y me propuse levantarme cada día para ver amanecer con un café y escribir al menos 10 folios que valiesen la pena. Ahí me di cuenta de que enfrentarse al oficio añejo de escritor es la hostia. Porque las musas 'haberlas haylas', y de repente llegas una noche al hotel después de un concierto y escribes cinco canciones... Es muy difícil seguir la rutina pero a gallego me ganan pocos... a mí solo me preocupa mi obra: Urquijo, Antonio Flores o Antonio Vega no van a morir nunca. Dejaron una obra eterna. Yo tengo que dejar un libro que dentro de 10 años no me dé vergüenza. No sé si éste es bueno o malo pero sí sé que le he puesto mi alma y mis horas.

-Leyendo el libro te das cuenta de que los temas recurrentes son Galicia y las mujeres.

-¿Soy un gallego mujeriego quieres decir? [risas]. Galicia tiene todo para mí. Yo soy hijo y nieto de marineros y me crié en una playa donde jugaba con caballos, olas y guitarras. Un día un crítico me dijo: "nunca dejes de repetirte, eso eres tú". Es lo que soy, lo de las mujeres llámalo vicio [risas].