El llanto electrificado de 'Omega' volverá a sonar

"Este Aleluya laico del disco de Omega se lo dedicamos al maestro con el que hemos tenido el honor de compartir escenario, a Leonardo Cohen". Imaginen el percal. Enrique Morente, 2008, Festival Internacional de Benicàssim. Así presentaba el cantaor su versión flamenca del Hallelujah del cantante canadiense. Un desgarrador llanto electrificado que bien podría resumir el disco entero de Omega. En la canción está todo lo que se recogió en el transgresor trabajo: voces desgarradoras, guitarras afiladas, flamenco jondo y baterías de vértigo. Aquel osado experimento, producto de la fusión entre el rock de Lagartija Nick y el flamenco del maestro granadino, volverá a escucharse hoy en Granada al fin.

Bajo el título En recuerdo de los 20 años de Omega, Soleá Morente y Antonio Arias, el hombre detrás de Lagartija Nick, darán un emotivo concierto gratuito a las 22:00 en un lugar acorde con las canciones que se van a cantar: el Centro Federico García Lorca. No olvidemos que la intención que tiene Morente con Omega, además de hacer algo junto con Lagartija, es adaptar los versos de Poeta en Nueva York y algunas canciones de Leonard Cohen inspiradas, de nuevo, en los paseos del genio granadino por la Gran Manzana. Pequeño vals vienés (Take This Waltz), Manhattan (First we take Manhattan), Niña ahogada en el pozo, La Aurora de Nueva York.

El directo en homenaje al maestro dos décadas después de la publicación de Omega llega a la ciudad tras haber pasado por la Sala Riviera de Madrid Málaga, la Térmica en Málaga, la Rambleta de Valencia y el bar musical UP and DOWN de Barcelona. "Recomiendo que la gente no venga a última hora, ni ala hora en punto, porque no habrá sitio. Habrá saturación", aconseja una de las directoras del Festival de Poesía de Granada, Remedios Sánchez. Aquel álbum resultó ser uno de los artefactos musicales más valiosos de finales del siglo pasado. "Cuando me puso la gente de Universal el disco remasterizado salí con ganas de llamar a mi padre y decirle 'papá, no saques esto todavía, es muy moderno. No es el momento", rememora Estrella Morente en el documental sobre el mítico disco. Hoy lo será.