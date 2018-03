La magia del "inmigrante"

Guillermo del Toro puso ayer el broche de oro y un final feliz al cuento fantástico de La forma del agua con cuatro Oscar, entre ellos los de mejor película y mejor director, en una ceremonia histórica para Chile, que se llevó el premio a la mejor cinta extranjera con Una mujer fantástica. "Hace pocas semanas, Steven Spielberg me dijo que, si finalmente subía al podio a por este premio, debía recordar que soy parte de nuestro legado, nuestro mundo de cineastas, y que estuviera orgulloso por ello", señaló Del Toro. "Estoy muy orgulloso y quiero dedicar esto a todos los jóvenes cineastas", agregó. Del Toro se convirtió en el tercer mexicano que consigue la estatuilla al mejor director tras Alfonso Cuarón (Gravity) y Alejandro González Iñárritu (Birdman y El renacido). El de Guadalajara, con el Teatro Dolby en pie, comenzó su discurso de agradecimiento de forma potente: "Soy un inmigrante, como Alfonso y como Alejandro, mis compadres. Como Gael (García Bernal), como Salma (Hayek) como muchos de vosotros". "Lo mejor de nuestro arte es que borra las líneas en la arena. Hay que seguir haciendo eso cuando el mundo nos dice que las hagamos más profundas", añadió.

En los premios de interpretación no hubo sorpresas y se alzaron con la victoria Gary Oldman como mejor actor (El instante más oscuro), Frances McDormand como mejor actriz (Tres anuncios en las afueras), Allison Janney como mejor actriz de reparto (Yo, Tonya) y Sam Rockwell como mejor actor de reparto (Tres anuncios en las afueras). Rockwell dedicó el Oscar a su íntimo amigo Philip Seymour Hoffman, fallecido en 2014.

Del Toro no pudo completar su felicidad con el premio al mejor guión original -al que aspiraba junto a Vanessa Taylor-, trofeo que fue a parar a Jordan Peele con Déjame salir. Peele se convirtió así en el primer afroamericano que se lleva el trofeo en esa categoría.

Historia hizo también la cinta chilena Una mujer fantástica, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, una cinta dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz transexual Daniela Vega. "Esto es un regalo increíble", dijo Lelio sobre el escenario antes de dar las gracias a los productores del filme, Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín. También agradeció especialmente el premio a Vega por ser "la inspiración de esta película", una dedicatoria que fue recibida con un gran aplauso por el público del Teatro Dolby de Los Ángeles. La película de Lelio era la segunda producción chilena de la historia nominada en este apartado de los Oscar tras No (2012) de Pablo Larraín.

Otra de las grandes vencedoras de la velada fue Dunkerque, del británico Christopher Nolan, con tres premios, todos técnicos: mejor sonido, mejor montaje de sonido y mejor montaje. Además, varias cintas lograron dos menciones: El instante más oscuro, Coco, Déjame salir y Tres anuncios en las afueras, que dejó su huella con los premios a la mejor actriz (Frances McDormand) y al mejor actor de reparto (Sam Rockwell).

Coco, la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, también se hizo su hueco con los reconocimientos a la mejor película de animación y a la mejor canción (Remember Me). Por su parte, la exestrella de Los Angeles Lakers Kobe Bryant incorporó a su legado una estatuilla dorada con el trofeo al mejor documental de animación, por Dear Basketball.

James Ivory, que cumplirá 90 años en junio, batió asimismo el récord del artista masculino más anciano en conseguir su Oscar, en este caso el de mejor guión adaptado, por Call me by your name. Y con Blade Runner 2049 finalmente el británico Roger Deakins, autor de filmes como Skyfall, Sicario o Cadena perpetua, logró su anhelado reconocimiento a la mejor fotografía tras 14 candidaturas.