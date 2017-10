El manga toma las calles de Granada

Para José Luis Munuera, dibujante murciano afincado en Granada desde hace años, el manga fue "una sorpresa brutal". "Me acuerdo del primer salón del cómic al que fui. Tendría unos 15 años. Había una caja que ponía cómics japoneses y yo abrí uno al azar. Me encontré Akira. Me abrió la cabeza. Se leía al revés, estaba escrito en una lengua imposible de descifrar y era maravilloso", explicó en una entrevista reciente en este periódico. Otro de los fenómenos manga, posterior a Akira, que causó sensación en este país fue el anime protagonizado por un robot Mazinger Z. Pero sin duda la serie que arrasó y que, a día de hoy, ha dejado mayor huella en los corazones de los seguidores de la historieta japonesa es Dragon Ball.

Estos mismos fanáticos podrán disfrutar del Festival Game & Cosplay, lo que se conoció como Salón del Manga de Andalucía hasta hace dos años, en la Fuente de las Batallas hasta mañana. "Hemos querido sacarlo del gueto porque mucha gente ya no iba a comprar manga y sólo se interesaba por la parte de los videojuegos y el merchandising", explicó el director del festival, Alejandro Casasola, durante la presentación patrocinado por la concejalía de Juventud, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Diputación.

Entre las actividades destaca el concurso de K-pop, un estilo de música de origen surcoreano, organizado a las 12:00 en la Fuente de las Batallas junto con el de cosplay -que es a las 17:00-; y el pasacalles de Star Wars que tendrá lugar mañana en este mismo espacio a cargo de la asociación cultural The Legacy Of Force. Además, se organizarán partidas de rol, programadas en turnos de mañana y tarde estos dos días, con los juegos Blacksad - El asesinato del profesor Von Owl, Limpieza al pasillo 4 y La llamada de Cthulhu como protagonistas. También habrá talleres de maquillaje manga y realidad virtual.