La materialidad de la obra artística

La ficha 'I PREMIO DE CERVEZAS ALHAMBRA' Palacio de la Madraza, Granada

Hemos comentado en varias ocasiones que al arte contemporáneo le sobra mucho concepto y le falta infinidad de trabajo; vamos a decirlo de otro modo, son muchos los que se conforman con patrocinar una idea para, después, dejar que esta no sea desarrollada plásticamente con procesos creativos que, a veces, no son convincentes porque sus desenlaces plásticos casi no existen o son burdas manifestaciones con poca dimensión creativa. El exceso de elitismo y la parquedad en los planteamientos formales de muchas de nuestras realizaciones crean infinitos episodios de rechazo hacia unas obras modernas que plantean demasiadas dudas.

Por eso, creo que es muy importante que un galardón de arte apueste no sólo por el fomento de lo artístico, sino también por los procesos creativos en su más estricto sentido, por los desarrollos y desenlaces plásticos, por la propia materialidad de las piezas. El I Premio de Cervezas Alhambra de Arte Emergente surge con mucho interés y apartándose de los certámenes trasnochados que llevaron a la concursística a promover planteamientos muy discutibles y a ver cómo los buenos artistas desertaban de una realidad que no ofrecía demasiadas buenas circunstancias.

El sevillano José Miguel Pereñíguez ha ganado el certamen con 'Señas y sonidos del Palacio Rojo'

Desde un principio, el galardón de la marca granadina de cerveza plantea visos novedosos. Un jurado de expertos ha elegido a una serie de artistas para que realicen un proyecto artístico que tendrá dos bases sustentantes: el primer lugar el núcleo de una inspiración en Granada y la Alhambra, historia y arte donde la marca cervecera ha tenido, desde su creación en 1925, un especial vínculo. En segundo lugar, se ha buscado que la realidad artística de los proyectos seleccionados mantengan una manifiesta relación con la materialidad, con lo artesanal, con el desarrollo manual, con el interés por el proceso. Todo ello ha dado como consecuencia que las obras mantengan un expectante sentido formal, un conocimiento absoluto de las forma y una clara dimensión procesual.

Los artistas que, definitivamente, fueron seleccionados para este certamen, de filosofía única, moderna y con muchísimo carácter, son creadores extraídos del mejor panorama artístico nacional; todos están presentes en importantes catálogos del mejor arte contemporáneo y forman parte de esta generación de artistas que, poco a poco, van dejando, los espacios emergentes para convertirse en verdaderas realidades de un arte que ellos van haciendo grande.

El ganador del primer galardón de artes plásticas de Alhambra ha sido el creador sevillano José Miguel Pereñíguez, con la Señas y sonidos del Palacio Rojo (leones/reyes/abencerrajes). Su pieza quiere establecer relaciones entre la música y un edificio, en este caso la Alhambra. Para ello, construye una réplica de un monocordio que era un instrumento musical cuya creación se atribuye a Pitágoras y con el que se establecían una escalas musicales y unos desarrollos numéricos. El artista juega con la decoración del instrumento introduciendo métodos artesanales que inciden en la influencia clara con el gran monumento nazarí.

El espectador podrá observar en La Madraza que todas las obras presentadas tienen una manifiesta dimensión formal. La materia plástica está presente en todas ellas para conformar espacios escénicos que nos trasladan, de forma precisa, al objeto y su importancia en el contexto general de la pieza.

Los cuatro creadores que, con José Miguel Pereñíguez, configuran esta exposición del certamen de Cervezas Alhambra son el grupo Alegría y Piñero, Miren Doiz, Teresa Solar y Jacobo Castellano. Todos forman una realidad artística donde la intención física de la materia, el proceso y la ejecución desarrollan claramente los objetivos que proponían las bases del certamen.