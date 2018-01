"La mayor zancadilla es Instagram"

Sevillana en su primer sedimento andaluz y granadina de adopción en el segundo, Carmen Barranco (Sevilla, 1988) reúne todo un nuevo e inquieto cosmos poético donde el espacio femenino y feminista observa los sentimientos de la tribu urbana desde el búho hembra que desde su olivo se aposenta vigilante. Barranco versifica con una intensidad definida y magnética donde el detalle, cualquier detalle que a la poeta se engarza, lo desgrana en su voz de diosa, que no musa, en emociones alternas seduciendo con sus versos el vademécum de las emociones humanas… Y vistas desde su sensibilidad de mujer joven y conocedora de la selva social que constituye ser poeta y no tener editor que vigile al camino por donde transcurren los poetas granadinos y andaluces de ahora.

Inserta con otros jóvenes poetas en recitales alternativos donde también se deja el micrófono abierto para los espectadores anónimos que quieran recitar sus poemas, la andaluza emerge con voz propia con detalles prodigiosos que le fluyen como agua al chocolate. Sagaz en la aventura del verso que circula tan libre como intenso proyectado a las nuevas generaciones no elude nada. Abierta al futuro participa dentro de esta Generación de 2017 de poetas granadinos que no dejan de recitar en certámenes y actos culturales donde si no hay poeta, no hay vida. Así en una de las convocatorias, Barranco ya ha logrado ser tenida en cuenta y por tanto premiada con un galardón que la promociona en la Slam Poetry que puede proyectarla por Europa. Conoce que su sendero de poeta puede contener también escollos y obstáculos, pero los mira de frente con un esperanzador horizonte de poeta andaluza y mujer española del siglo XXI.

Ha sido lamentable el olvido de la mujer en la poesía. Yo no descubrí a las 'sin sombrero' hasta que empecé en esto"

-Mujer y poeta emergente. ¿Cómo ve el camino de la mujer española en la poesía actual?

-Actualmente existe una cavidad equitativa. Ha sido lamentable el olvido de la mujer en la poesía. De hecho hasta que no inicié mi camino poético no conocí a las sin sombrero, la Generación del 27 de mujeres donde en el instituto que estuve no llegamos a estudiar a ninguna.

-¿Qué le impulsa a escribir versos?

-No podría escribir una novela -aunque digan que es más fácil-, tiendo a escribir en versos porque si estoy dentro de un autobús y observo una bufanda de lana ese tejido me traslada a las manos de mi abuela.

-¿Encuentra apoyos entre sus colegas masculinos?

-Por supuesto. Mis amigos poetas granadinos me prestan un gran apoyo como seres masculinos. Y especialmente otros, como Sergio Escribano, que me abrió las puertas a la poesía escénica a la que me dedico para poder recitar en espacios institucionales y acceder a la poesía nacional.

-¿Puede citar algún nombre de poetas masculinos o femeninos que le hayan fascinado?

-Sí. Mariluz Escribano, Rosa Díaz, Juana Castro, Raquel Lanceres y Olalla Castro como femeninos. Y masculinos, a Iván Onia, Esteve Bosch y Francisco Sevilla.

-¿Ha ganado algún premio su poesía escénica?

-Un par de antologías y otros dos más relevantes como son ir pasando las diferentes fases de la Slam Poetry hasta el Festival Nacional de Poesía -donde solo hemos llegado 17 poetas- y fui ganadora del primer premio de la batalla lírica en el Ateneo de Sevilla en junio del año pasado.

-Parece que ser poeta en Granada tiene escollos. ¿Cuáles son?

-La mayor zancadilla es Instagram y las nuevas redes sociales, y el mejor premio es que la poesía sea reconocida entre tanta palabrería que es los que ahora define a mi generación. Hay poetas de moda en Youtube.

- ¿Ha editado ya algún libro?

-Dos fanzines en autoediciones han sido publicados junto con amigos y compañeros. Ahora estoy a la espera de que alguna editorial considere si me publica o no. Más si pasa el tiempo y no hay respuesta, ya que trabajo, daré el paso y me editaré yo misma.

-Usted recita en lugares alternativos o contraculturales donde hay interés en la poesía. ¿Ve a las instituciones muy lejos de la realidad?

-En mi caso he participado en recitales desde casas ocupadas -de okupas- hasta en el Festival Internacional de Poesía. Y doy por supuesto la existencia de un margen muy amplio donde se pueden definir "espacios libres para la poesía" y en otros el "empoderamiento del canon de la poesía".

-¿Porqué existe ahora esta avalancha de jóvenes que aspiran a ser poetas?

-Por las redes sociales. Los jóvenes desean destacar de alguna manera y ven en a poesía un arma que puede levantar sentimientos. Y en esta sociedad fría se ha puesto de moda alardear de sentimentalismos…

-¿Entonces la revolución digital ha disparado la intercomunicación también entre poetas?

-A la hora de difundir actos poéticos se evidencia que sí. Echamos mano todos de internet y sus redes sociales para propagar nuestros actos poéticos.

- ¿Cree necesario para Granada el premio Lorca?

-(Se para en silencio unos segundos) Ummm… No creo realmente en los premios institucionales.

-Como poeta de la generación granadina del 2017 ¿cree que las autoridades culturales deberían impulsar a la poesía joven?

-Por supuesto. Y ademas desearía agradecerlo al Festival Internacional de Poesía y también al Ayuntamiento de Granada que nos cedió su histórico Salón de Plenos para recitar y además nos dejan disponible el Centro Lorca, y eso es gracias a personas sensibles a la poesía de ahora.

-¿Qué opina sobre el posible traslado de la Puerta de Bib Rambla a su plaza?

-Creo que nadie tiene derecho a tomar la historia con sus manos porque la historia debe quedarse allí donde ha nacido.