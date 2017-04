Con la miel en los labios

A los responsables en materia artística del Centro Federico García Lorca se les van las mejores. Después de los poco edificantes argumentos expositivos que han llevado hasta la Plaza de la Romanilla y la parca apuesta por el Arte -si el pobre de Federico levantara la cabeza cogería un soberano enfado viendo lo poco que artísticamente se ofrece en la que se supone va a ser la sede de su legado- , ahora que patrocinan una exposición con cierto interés conceptual y, también, con cierto criterio, la presentan, más bien la amontonan, en unos espacios con escasos medios museográficos -cuando el Centro dispone de buenas y amplias salas- y, además, llevada a cabo, sobre todo, como un simple sumatorio de autores y obras, con mínima rigurosidad en la selección de estas últimas.

No era mala idea -ni mucho menos- la puesta en escena de una gran exposición sobre la pintura abstracta realizada por artistas andaluces, sobre todo, porque Andalucía ha dado muchísimos grandes hacedores de la mejor abstracción -yo diría que de los mejores que han abrazado el credo de la pintura no imitativa-. Sin embargo, nunca una exposición colectiva debe ser sólo un conjunto de artistas sin tener en cuenta la calidad de las obras, sin existir una mínima selección con criterio y sentido. Y lo que se observa en el nuevo Centro que lleva el nombre del escritor de Fuente Vaqueros es un mero catálogo de piezas no figurativas sin tener demasiado en cuenta la calidad de las mismas. Es cierto que el conjunto de nombres no ofrece dudas, pero otra cosa muy distinta es el acierto en la selección de las piezas; algunas de escasa entidad artística. Varios ejemplos podrían constatar esta opinión. Dos se hacen bien patentes. Uno de los grandes pintores abstractos españoles es, sin duda, el sevillano Manolo Salinas; pues de él se presentan unas obras que, si bien adscritas a la pintura no concreta, no son testimonios de su trascendente obra abstracta. Tampoco se le hace demasiada justicia a Vicente Vela, un gran artista recientemente desaparecido, autor de una obra matérica que, en los años cincuenta y sesenta, tuvo una especialísima incidencia en el contexto general de la pintura abstracta española y del que sólo se ofrece una minúscula y poco significativa obra.

La exposición se enmarca dentro de un periodo cronológico bastante importante en el panorama artístico español. El año 1957 fue el que vio aparecer al Equipo 57, uno de los grupos más trascendentes de cuantos han existido en España y que consiguió de manera absoluta estructurar una obra colectiva en la que interactuaban, al unísono, aquellos artistas cordobeses, Juan Serrano, Juan Cuenca y Pepe Duarte junto al cacereño Ángel Duarte y el bilbaíno Agustín Ibarrola. La fecha de 1982 fue, por su parte, la del nacimiento de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo que Juana de Aizpuru había ideado para Sevilla y que la miopía de los dirigentes culturales y políticos del momento les impidiera ver teniéndose que trasladar hasta la IFEMA madrileña; un tiempo en el que parecía que en nuestro país se reconquistaba la tan ansiada Modernidad. En esos momentos aparecieron muchos artistas que, en Andalucía, dejaron constancia de una obra que accedía a parcelas de mucha trascendencia creativa. En la muestra que, como digo, cuenta con autores de muy buen corte, se echa en falta un poco más de rigor a la hora de la selección de las obras.

En la exposición nos encontramos artistas de la importancia de Manolo Rivera y Pepe Guerrero, punto iniciático, junto con los nombres significativos del mencionado Equipo 57, Pepe Caballero y Manuel Ángeles Ortiz -la presencia de Rafael Alberti no es nada más que una curiosa anécdota- de aquella primera abstracción que, después, contaría con los de Manolo Barbadillo y Tomás García Asencio. A ellos hay que sumar la buena generación de artistas abstractos sevillanos, José Ramón Sierra, Juan Suárez, Gerardo Delgado, Pepe Soto y Jaime Burguillo, a la que seguiría artistas como Ignacio Tovar, Juan Fernández Lacomba, Pedro Simón y José María Bermejo. Muy acertada me parece la inclusión en la exposición de la figura de José María Báez, un artista cordobés pero nacido en Jerez que, de una esencial abstracción pasó a una pintura poblada de textos y palabras de clara dimensión conceptual. La abstracción malagueña se estructura en torno a obras, de dispar naturaleza y calidad, de Enrique Brinkmannn, Dámaso Ruano, Pepa caballero, Paco Peinado, José Bornay y Jorge Lindell. Junto a ellos una representación granadina, también de desigual suerte pictórica, con obras de Juan Manuel Brzam, Julio Juste, Antonio Moscoso, Miguel Rodríguez-Acosta, Valentín Albardíaz, Vicente Brito y un curioso Juan Vida antes que iniciase su esclarecedor proceso de gran pintor figurativo. La ausencia de obras de Julio Espadafor, por ejemplo, no pasa desapercibida. Junto a todos los nombrados nos encontramos piezas de artistas también importantes y obras, también, discutibles; entre los que caben destacar los de Cristóbal Povedano, Luis Gordillo, Miguel Pérez Aguilera, Alfonso Albacete, Pepe Espaliú, Nacho Criado o Miguel Berrocal.

La Abstracción Andaluza de aquellos trascendentales años fue absolutamente importante. La exposición del Centro Federico García Lorca nos dejó con la miel en los labios. Hay poco, debió haber más y mucho mejor.