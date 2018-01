La mirada limpia de Andrés López Barrales

La mirada del pintor granadino Andrés López Barrales es enigmática, bella y limpia, y puede observarse en sus paisajes y retratos que se exhiben desde ayer y hasta el próximo tres de febrero en la sala Zaida de la Caja Rural de Granada. Por el barrichuelo, exposición abierta al público hasta el tres de febrero, recoge un conjunto de obras realizadas en óleo sobre lienzo y acuarela sobre papel en diferentes formatos del creador. La muestra individual tiene como objetivo, reza la nota de prensa, "mostrar sus últimas creaciones sobre óleo y acuarela hasta 2017".

La muestra, titulada a propósito Por el Barrichuelo por un paraje de la provincia de Granada que inspira uno de los cuadros, arranca con una de las mejores series de López: la dedicada a paisajes de Marruecos, donde los colores vivos son los protagonistas. La exposición se completa con otra serie donde se refleja una Granada con mejor luz, especialmente paisajes y partes de la Alhambra, y por último, una de retratos hiperrealistas.

López Barrales es un pintor autodidacta granadino y con parte de formación universitaria. Su obra se centra en el paisajismo, tanto de su tierra como de países a los que ha ido y fotografiado. "Creo que pinto desde que nací. Suspendía matemáticas y sacaba sobresaliente en dibujo artístico", reconoció el creador.

Por motivos laborales, el autor de esta exposición dejó en un segundo plano el dibujo y la pintura, pero con cuarenta años, su mujer, Julia, lo matriculó en la Facultad de Bellas Artes de Granada. López Barrales compaginó el trabajo con sus estudios artísticos hasta que en el tercer curso decidió abandonarlos "por falta de tiempo", precisó. "Es ahora, en estos últimos cinco años, cuando me he dedicado por completo a la pintura, desarrollando en particular las técnicas de acuarela y óleo", explicó.

El pintor granadino ha expuesto con asiduidad en diferentes salas artísticas de Granada, Almería y Córdoba, y su producción ha podido verse en centros como el Museo Miguel Guirao en Vélez Rubio, pero también en ferias y eventos culturales, como Poesía en el Laurel de la Zubia, o la Wasqha Festival de Arte emergente de Almedinilla. La exposición Por el barrichuelo podrá verse hasta el próximo tres de febrero, de lunes a sábado en la sala Zaida de la Caja Rural de Granada, en horario de 18:00 a 21:00.