El músico de las grandes influencias pisa fuerte esta noche en la sala Aliatar

Directamente desde Madrid, y con el trabajo como músico cocinado en Inglaterra, aterriza esta noche en la sala Aliatar el joven Zelada. El artista presenta, bajo el auspicio del ciclo Girando por Salas, su nuevo trabajo Be Somebody, un álbum que llega tras su su último disco Back on Track que grabó bajo la producción del gran Carlos Jean.

Zelada define su sonido actual como "música con rollo, con grasa, con un directo potente, con buenos músicos y con canciones atemporales". Con influencias anglosajonas y americanas, dándole a distintos palos y géneros, el artista dice que siempre está "buscando la buena canción".

Este Be Somebody cuenta con grandes colaboraciones como las de Nina, cantante del grupo Morgan, Ele y Brotha Dj, "un bestial improvisador, rapero y con un flow tremendo". Además entre los referentes de Zelada se encuentran los sonidos de grandísimos músicos como el grupo americano Alabama Shakes, Paolo Nutini o James Blake.

Hace años recibió el premio a la mejor composición de manos de Paul McCartney y llegó a ser telonero de la mismísima Amy Winehouse en su gira Back to black, pero aún así este músico reconoce que no le tiemblan las rodillas ante los mitos, aunque sí reconoce "la inspiración que son o fueron para tantas personas".

Este músico vocacional que cuenta ya con considerable trayectoria, reconoce que en cuanto a la industria hay que "intentar no preocuparse demasiado, que cuando se hace algo con convicción y eres auténtico, todo fluye".