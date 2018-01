Los músicos dan un voto de confianza al plan municipal para 'salvar' la OCG

El paso al frente que dio hace dos días el Ayuntamiento de Granada para encauzar la situación de la Orquesta Ciudad de Granada recoge las primera reacciones y, esta vez, tienen tintes positivos. La noticia de que el Ayuntamiento se compromete en firme a solucionar la desastrosa situación económica de la OCG cambia por completo la ruta de desagravios que se venían acumulando desde 2008.

El presidente del Comité de Empresa de la entidad cultural, Jaume Esteve, se mostró ayer esperanzado y contento con las medidas que el alcalde, Francisco Cuenca, puso el jueves sobre la mesa en la reunión que mantuvo con todos los músicos de la orquesta, aunque dice que aún necesitan que esas soluciones estén refrendadas en el Consejo Rector, que tendrá lugar la primera semana de febrero.

Una de las propuestas de Cuenca fue que, con el incremento de la aportación el capítulo 1 -que cubre salarios-, quedaría completamente asegurado. "Es un paso importante y espero que en Consejo esté aprobado, no me cabe duda de que no vaya a ser así", apunta Esteve.

De momento, parece que empieza a darse la vuelta al pronóstico oscuro que tenía la orquesta hasta hoy. "No era tan difícil", señala el presidente del comité, que llevaba meses advirtiendo de la gravedad de la situación. "Me consta que el Ayuntamiento ha estado trabajado con la Junta para solucionar el problema", continúa el músico que también se congratula de que se haya dado "un paso para mejorar sensiblemente la programación" gracias un sponsor o patrocinio privado que aportaría el dinero necesario para instrumentos y gastos de invitados.

Por ahora, y hasta que se celebre el Consejo Rector, estas medidas siguen siendo buenas intenciones a la espera de un plan redactado y aprobado que solidifique -con los correspondientes plazos- todas estas medidas que desde las instituciones públicas han de acabar con la delicada situación de la OCG.

Por ahora, el primer paso real del Ayuntamiento ha sido la materialización del primer ingreso mensual a la orquesta de este incremento del 10% del presupuesto. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, confirmó ayer a este diario que ya estaba firmado.