Los músicos granadinos participan hoy en un festival en favor de los refugiados

El primer Salvados de la temporada temporada pasaba contaba la historia del Astral, un velero de 30 metros usado como lujoso barco de recreo hasta que su dueño pensó que no podía seguir disfrutando del barco sabiendo que había tanta gente arriesgando su vida lanzándose al mar, ese mismo Mediterráneo por el que él navegaba, y lo cedió a la ONG Proactiva Open Arms. Esa misma historia impacto a miles de españoles, algunos de ellos granadinos. '¿Has visto el Salvados de este domingo?' se convirtió en la coletilla de muchos aquel lunes. Esa misma pregunta en mitad de una conversación entre personas pertenecientes al sector cultural granadino, que hoy celebra a partir de las 18:30 bajo el nombre Help me please -en referencia a la canción de los Beatles- un festival en favor de los refugiados, en concreto a beneficio de la oenegé Proactiva Open Arms. "Una organización cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, la persecución o la pobreza", recalcó Luis Fas, uno de los organizadores.

El festival pop rockero con la entrada a diez euros contará con las actuaciones de jóvenes y veteranas bandas locales como Antonio Arias, Soleá Morente, Son de Nadie, Napoleón Solo, Carmencita Calavera, Fajalauzza, SpickandSpan Band y Caballo Alien. "En cuestión de unos meses se ha ido sumando todo esta gente. Es un proyecto colectivo que ha surgido de manera natural", explicó Fas entusiasmado. La acción no acaba aquí. El 21 de junio, en el Teatro Isabel la Católica, se celebrará una gala teatral al mismo precio con las compañías Tresperté, Mia Lam, Laviebel, Licaón Teatro y la voz de Virginia Nölting. Una semana después, el 30, se organizará una velada flamenca en el Museo Cuevas Sacromonte con Juan Pinilla, Iván Centenillo, Rubén Campos y Josele de la Rosa, entre otros.

Help me please es a la vez un grupo organizado de profesionales del sector cultural formado por técnicos, artistas, gestores y compañías que cansados de estar a la retaguardia de la acción social han decidido organizar espectáculos de carácter benéfico con el fin de recaudar fondos y dar apoyo económico a organizaciones sin ánimo de lucro que están trabajando con los problemas migratorios actuales. "Estamos pensando en la fundación de una ONG con este nombre. Ya veremos", adelantó Fas.