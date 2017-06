Los músicos granadinos, volcados con los refugiados

Antonio Arias, Soleá Morente, Son de Nadie, Napoleón Solo, Carmencita Calavera, Fajalauzza, SpickandSpan Band -en la fotografía-, Caballo Alien. Algunas de las bandas más representativas de la escena granadina pop rockera actuaron ayer en la Sala Planta Baja con motivo del festival Help me please, que tiene como objetivo ayudar a los refugiados, en concreto a Proactiva Open Arms. "Una oenegé cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, la persecución o la pobreza", recalcó Luis Fas, uno de los organizadores.