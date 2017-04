El nacimiento de una nueva estrella

Después de 12 años trabajando como actriz y más de un lustro en Laví e bel, la compañía de Emilio Goyanes, la actriz y cantante sevillana Nerea Cordero ansiaba volar sola. Quería ser Chavela Vargas, Edith Piaf, Sandy -la protagonista de la película Grease-, Madonna. Todas ellas y ninguna a la vez. Quería perderse en un escenario para encontrarse a sí misma, a su yo artístico más puro. Eso mismo ha conseguido en su primer espectáculo en solitario, titulado Reinvention Tour, que presenta mañana a las 21:00 en el Teatro Alhambra. Durante el viaje le acompaña además un trío musical inmejorable: Javier Viana como baterista y actor, Morten Jespersen al piano y Miguel Pimentel en el contrabajo.

"El montaje nace en un momento en el que me apetece emprender un camino nuevo. Un camino que me dote de independencia y de autonomía. Siempre he trabajado bajo el ala de determinadas compañías y quería aprender cómo se hace sola", afirma mientras se dibuja una sonrisa en su cara. Se nota que está contenta con el resultado. Cordero también se topaba en ese momento con una "necesidad vital": la de crecer a nivel vocal. "Llevaba cinco años intepretando las mismas canciones con la Barraca del Zurdo. Llega un momento en que no se puede evolucionar más", comenta en tono amable. Es entonces, en 2014, con la idea de hacer un concierto de versiones con temas que habían sido importantes en su vida cuando nace Reinvention Tour.

En él, se pasea de un lado a otro del escenario con soltura, baila, canta, mira, hace reír, emociona. "La definición más apropiada es cabaret contemporáneo", comenta a los pocos minutos de arrancar la entrevista. Digamos que este montaje es algo menos barroco, menos clásico, que lo que hace con gracia la compañía de Emilio Goyanes, que bebe en gran medida del cabaret berlinés. Su condición de artista multidisciplinar le hace mezclar todo tipo de lenguajes porque quería hacer algo "híbrido". Ya se sabe, la cabra tira al monte. "Es mitad concierto, mitad montaje teatral. Habrá jazz, swing, copla, mambo, humor, manipulación de objetos, danza, humor... Pellizco", resume.

Durante hora y media, Cordero se pone en la piel de varios personajes inspirados por iconos de la música, a cada cual más transgresor y descarado. "Empezamos con Madonna. Imagínate. Las luces, el maquillaje, el baile. Es un personaje muy construido", explica. Sin embargo, la actriz no encaja en ese papel. Tampoco lo hará en los siguientes, pero hay uno con el que sí se siente tremendamente identificada: Mía. "Todo parte de un personaje, mi álter ego. Ella se encuentra perdida y trata de reinventarse en una sociedad frenética, que va a la velocidad del rayo, donde hay que estar todo el rato creando, promocionándose. Más aún siendo mujer, porque todo el mundo te cuestiona y te dice lo que tienes que hacer", reflexiona.

El viaje emocional tiene una banda sonora que seguramente muchos conozcan. "Son temas con los que conecto muchísimo. Chavela Vargas, por ejemplo, apareció por lo que estamos intentando contar", declara. También habrá un momento donde Cordero se haga pasar por Sandy de Grease. "Para mí Olivia Newton John en Grease es un referente a seguir en la vida. Sandy es el símbolo transformador de la mujer del siglo XXI. Sandy es mi faro. Sandy lo consigue. Sandy cambia de piel. Claro que tener una amiga peluquera siempre ayuda", comentará con sorna en un momento determinado del espectáculo. El texto, firmado a medias con el dramaturgo malagueño Alberto Cortés, encargado también de la dirección, está lleno de perlas inteligentes e irónicas que harán reír al público.

Esta "aventura" como capitana le ha llevado a Cordero a ser actriz, cantante, pero también a asumir otras tareas como la de "diseñadora de carteles, organizadora de ensayos, producción en general, secretaría, distribuidora". Aunque al final, confiesa, "merece muchísimo la pena". Finalmente, Cordero insiste en que describe "un viaje en clave de humor con destino de vuelta". "Mi personaje entiende que avanzar es a veces una huida hacia delante, y vive un proceso de deconstrucción hasta llegar a la calma. Gracias a ella entiende que reinventarse no es más que parar, respirar y escucharte a ti misma", razona con gran acierto. El espectador acude en Reinvention Tour al nacimiento de una nueva estrella con el nombre de Nerea Cordero. ¡Que comience el show!