La noche de Atarfe se viste de jazz

Todos los veranos, el municipio granadino de Atarfe tiene una cita con el mejor jazz del panorama musical. En el paraje de la Ermita de los tres Juanes, en la zona de la pradera del Lago, sus habitantes se reúnen cada año para acudir al festival. Al amparo de la noche, se juntan para gozar de una plácida velada con el seductor sonido de los saxofones, el ritmo de los contrabajos y la fuerza de las trompetas de fondo.

A pesar de que hace un par de años el festival dejó de ser gratuito, la afluencia de público no ha disminuido de manera drástica, cerrándose la segunda noche con el mayor número de visitantes desde que el evento dejara de ser de entrada libre.

La afluencia de público refleja el éxito del festival a pesar del precio de las entradas

Además de los conciertos propiamente dichos, como es habitual, se entregaron los premios anuales de este certamen a aquellos músicos que mejor representan la música en directo y la improvisación dentro de la provincia. Los ganadores de este año han sido el propietario del Alexis Viernes de Santa Fe, Fernando Espadafor; la fundación SGAE por su programa de arreglos para orquestas que todos los noviembres se realiza en Granada dentro de la programación del Festival de jazz de la ciudad, y el locutor JL Alcauce por su continuada colaboración desinteresada con Jazz en el Lago.

La noche dio comienzo con el cuarteto granadinos The Sweet Ramblers, una banda de Hot Jazz/Dixie estilo New Orleans que forman nombres que también trabajan en otros grupos, como Alberto Martín (trompeta), Carlos Ligero (saxos), Antonio Fernández (banjo y dobro) y Joan Masana (contrabajo). Rescatando el estilo clásico de jazz tradicional de Nueva Orleans en sus versiones, el grupo se atrevió incluso con una versión muy hot del nada tradicional himno hippie Happy together del grupo The Turtles.

Con motivo de la celebración del Big Band Atarfe, y aprovechando la presencia del saxofonista Roberto Nieto, hasta 31 músicos se entregaron a la cantante Alcalá Roko, haciendo realidad su sueño de sentarse en la proa de una gran orquesta en directo.

Juntos realizaron un homenaje a las grandes voces del soul/jazz como Shirley Bassey, a la que dedicó una parte importante de la actuación. Roko, junto con Sandra Morales, cantante de la orquesta, se entregaron al máximo para complacer a su audiencia. El público se lo pasó en grande y tras el concierto, la cola para que la televisiva cantante firmara discos y todo tipo de objetos fue inmensa.