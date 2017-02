"Con mi novela trato de hacer más humanos a los genios de la Literatura"

ángel Esteban (Zaragoza, 1963) vuelca en su primera novela La Estirpe de Babel la sabiduría que le ha dado su experiencia como catedrático de Literatura Hispanoamericana no sólo en Granada sino en una treintena de universidades de todo el mundo. A través del personaje de Palim el lector conoce a Flaubert, Cervantes o Faulkner, entre otros escritores sin los que la historia de la Literatura no sería la misma.

-La Estirpe de Babel es su primera novela, ¿cómo surge?

La literatura no debe tratar de enseñar, excepto cuando desea ser explícitamente didáctica "La novela va a gustar, sobre todo, a quienes desean conocer más acerca de los autores clásicos"

-Hace algo más de diez años imaginé una continuación de mi libro Cuando llegan las musas (2002), escrito a medias con Raúl Cremades, que trataba los temas de la inspiración y el trabajo de grandes maestros hispánicos de la literatura del siglo XX, a quienes entrevisté y de los que aprendí muchísimo, como Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Miguel Delibes, etc. Ese libro era un ensayo con el contenido de las entrevistas y otras fuentes que pude consultar. Se me ocurrió retomar el tema alrededor de escritores fundamentales de la literatura occidental, desde Homero. Pero lo que comenzó como un ensayo terminó siendo una novela. La mayor dificultad con ellos era que no los podía entrevistar, así que inventé un personaje inmortal que lo hizo.

-En su libro viajamos desde la Grecia de Homero a la España de nuestros días, ¿qué enseñanzas vamos a obtener?

-La literatura no debe tratar de enseñar, excepto cuando desea ser explícitamente didáctica. No es este el caso. Lo que esta novela quiere mostrar o sugerir es que ha habido una estirpe de artistas de la palabra que han sido atrapados por la magia de la expresión literaria, han creado mundos imaginarios, y solo aquellos que pertenecen a esa misma estirpe han gozado con la lectura de las obras maestras de la literatura. La novela trata de hacer un poco más humanos a aquellos genios que no hemos sido capaces de conocer en la vida real, desde Homero hasta Borges, pasando por Dante, Shakespeare, Flaubert, Kafka, etc.

-Palim llega a ser compañero de celda de Cervantes.

-Coinciden en la cárcel de Sevilla en 1598, aunque ya se conocían, desde la época de la batalla de Lepanto. Palim fue uno de los que asistió a Cervantes cuando cayó herido y perdió la mano. Luego estuvieron juntos en el cautiverio de Argel hasta que el destino los separó. El reencuentro en la cárcel servirá para que, entre los dos, imaginen la vida de un personaje medio loco que recorra la Mancha ayudando a los necesitados, que simboliza la libertad por encima de otros valores.

-¿A qué tipo de lector se dirige?

-Cualquier persona interesada por la ficción puede disfrutarlo, pero fundamentalmente va a gustar a aquellos que desean conocer un poco más acerca de los clásicos de la literatura universal, y conocer algunas claves de la inspiración y el trabajo de los grandes maestros de la literatura, sus vidas, sus dificultades para crear, sus éxitos, fracasos, dudas, miedos...

-Toda una declaración de amor a la literatura.

-"La belleza puede salvar el mundo", decía Dostoievski, y eso se repite obsesivamente en el capítulo dedicado a él, y se desprende de todas las historias que aparecen en el libro.

-Es usted un gran ensayista ¿Hay algo de esta faceta en La Estirpe de Babel?

-Borges terminó definitivamente con las fronteras entre estos dos géneros. Ha sido mi maestro en este sentido. No quise hacer un ensayo pero hay bastante reflexión, integrada en la acción, en la invención.

-Una obra a medio camino entre el manual de estudio y la novela de ficción.

-Tiene los ingredientes de un manual de estudio de la historia de la literatura pero no tiene nada que ver con ello. Es una novela, es pura invención, respetando algunos hechos históricos.

-¿Por qué la sitúa en la Torre de Babel?

-Comienza ahí y termina el primer año del siglo XXI. Babel es el símbolo de la confusión de las lenguas, lo que puede constituir el comienzo de todas las literaturas. Palim VI, el protagonista, hijo de Palim V, uno de los constructores de la Torre de Babel, queda fascinado cuando un día su padre vuelve a casa hablando otro idioma. Y así todos los compañeros que trabajaban allí. En Babilonia se produce un caos monumental, no solo porque la torre deja de construirse sino porque se producen verdaderos dramas familiares y sociales. Pero Palim goza con la sonoridad de los distintos idiomas y trata de aprenderlos e interpretarlos. Ahí nace su amor por la literatura. Palim VI es el palimpsesto, porque, como inmortal, recorrerá las épocas, y se encontrará con los mejores escritores occidentales y será testigo de la creación de sus obras maestras. Será la escritura continua, inmortal, que se superpone a la escritura anterior, borrada por el tiempo.

-¿Hay mayor carga de realidad o de fantasía?

-Cuando una historia real pasa a formar parte de una obra de ficción, todo es fantasía.