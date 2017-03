El nuevo desenlace de los clásicos de la cultura

El escritor Alejandro Pedregrosa presenta esta tarde su nuevo libro O con motivo del ciclo Letras Capitales en la Biblioteca de Andalucía a las 20 horas. Este evento cuenta con la participación de José Manuel Ruiz Martínez y Jesús Ortega.

Este granadino empezó a escribir motivado por su pasión por la lectura. Encontró en la realización de texto una vía de comunicación y método de evasión. Sus inicios fueron con la poesía, dando lugar a Postales de Grisaburgo y alrededores, Retales de un tiempo amarillo o En la inútil frontera. Luego amplió al campo de la novela con títulos como Un extraño lugar para morir o Un mal paso. Hace unos años continua su expansión por el mundo de la literatura añadiendo los relatos con La sombra de Caín.

El título de este conjunto de relatos es O, una vocal fácil de recordar, con cierto ritmo y musicalidad. Sin embargo, la elección del nombre de esta obra no es algo que el autor haya dejado al azar. Cada una de las narraciones que la constituyen tienen en su título la O como punto de inflexión. Pedregosa presenta de esta forma una balanza entre lo que creemos conocer y lo que su imaginación ha decidido añadir a cada una de las historias. De esta forma aúna algunos temas clásicos con elementos nuevos que generarán un cierto desconcierto a la hora de leerlo, ya que todo aquello que conocíamos queda reducido a simples suposiciones. "Lo que el lector creía del relato es realmente una mentira, pero cuando se mete en la otra parte de la balanza aparece una parte del relato totalmente desconocido", explica Alejandro Pedregosa.

Mambrú se fue a la guerra o la patria es una de las narraciones que se encuentran dentro de esta recopilación. De esta forma, a lo largo de este pasaje se desentrañará la famosa historia de Mambrú, quien gracias a Pedregosa volvió finalmente de la guerra y cuyo desenlace no dejará indiferente a ninguno de los lectores. Son cuestiones que cualquiera de los que se acerquen a las páginas podrían haberse planteado y en este lugar ha sido el escritor granadino quien ha decidido ponerles resolución. "Como lector he leído esas obras con el fin de darle una vuelta de tuerca más".

La finalidad de este conjunto de de relatos no se limita simplemente a causar sorpresa o inducir a la intriga a aquellos que se acerquen a sus páginas. Será el propio placer en la lectura el elemento básico que ha motivado la realización de los mismos, siendo siempre como elemento base la reflexión sobre los clásicos. "Este libro busca el disfrute del lector. Me gustaría que cuando acabe piense que ha pasado un buen rato aprendiendo sobre cosas que ya creía que conocía".

Pese a que pueda dar la sensación de que cada uno de los desenlaces que se le han dado a estas historias puede ser fruto de la espontaneidad, Alejandro Pedregosa afirma que siempre hay un cierto orden dentro de los relatos que crea, con el fin de que no se pierda en ningún momento el sentido de los mismos. "A la hora de escribir este tipo de narración lo planteo pero no me lo cierro totalmente con el fin de que vaya sorprendiéndome a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, siempre debe de existir un planteamiento mental anterior y una vez que está todo organizado en mi mente y me dedico a realizarlo".

Se trata de una recopilación de títulos que acercan a leyendas o narraciones que han pasado de generación en generación. Este libro pone en una balanza aquellos conocimientos que creíamos que el tiempo y la sabiduría popular habían asentado, frente a una nueva vuelta que los dota de frescura e ingenio. "Es un juego cultural basado en el trasvase de conocimiento, cosas en común que tengo con el lector y que yo intercambio con el fin de que aumente su sabiduría", concluye el autor.