"Las orquestas barrocas son proyecciones históricas modernas"

La ficha 'Bach mirror' Anna Wall. Lisandro Abadie. Musique de Lumières. Facundo Agudín.IBS Classical

Facundo Agudín (Buenos Aires, 1971) fundó en 2004 la orquesta Musique des Lumières con la idea de que se ocupase de "Bach y de sus satélites", aunque con una mirada singular. "Estamos comprometidos con la búsqueda transversal y la experimentación", lo que hacen con proyectos que incluyen estrenos, repertorio sinfónico y lírico y literatura operística de cámara. En el sello granadino IBS Classical, Agudín presenta ahora Bach Mirror, un trabajo que incluye las cantatas BWV 170 y 82 de Bach junto a piezas de Josquin y Byrd. La mezzo Anna Wall y el bajo-barítono Lisandro Abadie actúan como solistas.

-¿Qué es para usted la autenticidad en música?

-Taruskin decía: "Autenticidad es saber lo que se quiere decir". En mi opinión, sólo un compromiso profundo (y extenso) con el material puede ayudarnos a construir reflejos de lenguaje sinceros. Coincido plenamente con Taruskin, agregando quizás dos condiciones que me parecen fundamentales: tener cosas que decir y tener los medios artísticos para poder comunicarlas. En este sentido, aproximaciones muy diversas a un mismo material son artísticamente auténticas: Landowska, Kirkpatrick, Gould, Nicolaeva, Hantaï, Staier, Volodos.

-Usted habla de la heterogeneidad y flexibilidad como nuevos valores de las grandes orquestas. ¿En qué sentido es Musique des Lumières un conjunto de estas características?

-El repertorio no pertenece a nadie. Somos muchos quienes coincidimos en pensar que la heterogeneidad instrumental de los conjuntos orquestales es una de las pocas constantes históricas realmente comprobables. Las orquestas que consideramos barrocas son proyecciones históricas modernas; y las orquestas que el mercado de la música antigua llama modernas no tienen, en realidad, ¡nada de moderno! En este sentido, tiene sentido procurar construir homogeneidad a partir de paletas heterogéneas, que reúnan timbres aparentemente no complementarios. Con Musique des Lumières hemos tomado el camino de la experimentación en muchos sentidos: entre ellos el del enriquecimiento de la paleta tímbrica. Intentamos una nueva compensación de color combinando los materiales de las cuerdas, los tipos de arco, los vientos. Así, el grupo de continuo de Bach Mirror está integrado por un brillante cellista barroco catalán y una cellista holandesa de la London Symphony; una brillante contrabajista de Guadix; el organista de una de las más hermosas iglesias de Suiza y un laudista norteamericano. Los violines son una gran amalgama instrumental, usamos flautas Böhm y oboes modernos, fagot francés en Bach y dulcián en Josquin y Byrd. Pero esto no es realmente lo importante. Lo importante es el sonido.

-Bach Mirror es un disco sobre la muerte en dos partes. ¿Por qué Josquin y Byrd como pórticos de Bach?

-Bach Mirror es un disco sobre la transformación y sobre el honor último que un artista rinde a sus mayores. Dos transcripciones de obras de Josquin Desprez y William Byrd aparecen aquí como antiguos rostros de Bach, introduciendo las famosas cantatas Ich habe genug y Vergnügte Ruh'. Las cuatro obras se reflejan en un mismo espejo que inspira la estructura del disco: la partida y el homenaje a quien partió. Con la agudeza que caracteriza a su trabajo, Esteban Buch anota: "En ambos casos, un compositor llora la muerte de su maestro y rinde homenaje a su estilo, que al mismo tiempo transforma para llevarlo en una nueva dirección". Como en Más allá de la vida, el famoso film de Clint Eastwood, una poética visión del más allá aparece en estas dos cantatas como una meta de armonía. Dos elegías orbitan en torno a este núcleo: en Nymphes des boys, Josquin Desprez despide a su maestro Johannes Ockeghem; en el poema Ye sacred muses, William Byrd pide a las musas que desciendan a la tierra desde el cielo de cristal, para unirse al cortejo de su maestro Thomas Tallis.

-Es la suya una aproximación muy particular y libre a Bach, ¿qué hay en ella de la tradición historicista?

-Las tradiciones son fundamentales siempre que puedan tener una actualización en nuestro presente. Las primeras grabaciones de Bach de Nikolaus Harnoncourt tienen ya más de 50 años: ¿son historicistas? Son mucho más que historicistas: son el resultado de una búsqueda artística infatigable. Tienen intensidad y libertad, como pueden tenerlo (para mis oídos, y por mencionar sólo algunos ejemplos), el Bach de Brüggen, de Ericson, de Rattle. Mi relación con la música de Bach comenzó como niño soprano, en Buenos Aires, a los 6 años. Siempre me he sentido próximo de su música, que obsesionaba a mis padres en mi infancia. Naturalmente que mi generación ha crecido con una proximidad capilar del trabajo de renovación propulsado por la corriente históricamente informada. En este sentido no sé si mi visión es libre, pero desde luego está aumentada por la experiencia de la polifonía pre-Bach y por la experiencia de la obra de Mendelssohn, Schumann y Brahms.

-¿Cómo fue el contacto con IBS y qué otros proyectos tiene con el sello?

-Entré en contacto con Paco y Gloria Moya por consejo del talentoso clarinetista andaluz Pablo Barragán, solista de Musique des Lumières desde hace varias temporadas. El apoyo del Canton du Jura y la ciudad de Porrentruy, en Suiza, han hecho posible embarcarnos en un proyecto de cinco producciones que serán editadas entre 2017 y 2018. IBS Classical ha aportado sus extraordinarias competencias grabando ya dos discos con nosotros en la privilegiada acústica de la Salle de l'Inter de Porrentruy: el presente Bach Mirror y Mozart & Dürrenmatt, en el que Barragán interpreta el Concierto de Mozart y estrenos de Marco Pérez Ramírez y Dominique Gesseney. En los próximos meses, IBS editará dos registros anteriormente realizados: nuestra relectura de Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann y Peter Kien y Nuevo Tango Nuevo II: Proyecto Cortázar, que contiene tres estrenos mundiales de Pablo Ortiz, Marcelo Nisinman y Julio Viera sobre textos del genial escritor, en ocasión del centenario de su nacimiento. En la primavera de 2018 grabaremos con IBS el álbum Bach & Dürrenmatt, que contará con la participación de Sara Mingardo y Bénédicte Tauran para la transcripción bachiana del Stabat Mater de Pergolesi, y dos creaciones de David Sontòn Caflisch y Andreas Pflüger para orquesta de cámara y coro femenino.