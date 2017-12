"El panorama teatral andaluz es un páramo; no se nos respeta"

-fuente Ovejuna cuenta la historia, basada en hechos reales, de un pueblo que se levanta contra los abusos de poder. ¿Le gustaría que en España se viviera algo similar, pero sin rodar cabezas?

-Si se tratara de un acto de supervivencia y civismo sin que llegáramos a matar a nadie, sí. Me planteé hacer un Fuente Ovejuna muy sui generis. Es una versión muy libérrima donde la parte ética de la historia se obvia, y nos concentramos mucho más en el pueblo de Fuente Ovejuna y en el derecho de pernada. Hay una serie de similitudes entre el pueblo de la obra de Lope de Vega y el gitano. Éste último muchas veces incluso no está considerado pueblo por el propio pueblo.

-¿Qué deben aprender los actores de las gitanas del asentamiento chabolista del Vacie?

-La valentía. El arte y los espacios no son patrimonio de nadie. Si estas mujeres tuvieran que estudiar a Aristóteles para subirse a un escenario sería imposible. Creo que con determinación y con ganas se puede. La utopía es ruidosa. No he aplicado ninguna técnica teatral concreta con ellas.

-Parece que hay mucho misterio con eso... En una entrevista le preguntaban si había utilizado el método Stanislaski.

-Que va. Lo que he buscado es la singularidad en cada una de ellas. Cada uno tenemos nuestra propia técnica. Eso también me pasa cuando trabajo con actores profesionales. Busco las particularidades del individuo porque cuando hay vida, hay teatro.

-¿En qué radica el éxito de estos proyectos? La casa de Bernarda Alba y Sueño de una noche de verano -con niños del Vacie- han triunfado a nivel internacional.

-La casa de Bernarda Alba fue un antes y un después, y nos llevamos muchos premios. El éxito radica en que me lo he planteado como un proyecto artístico, no como un proyecto social. No soy trabajadora social. Lo único que puedo ofrecerles es mi profesión. Nada de paternalismos, nada de buenismos. Compartir al fin y al cabo. A ellas les hablaba de Einstein, que llegó a la conclusión de que es más importante la imaginación que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. Vamos a olvidarnos de las normas teatrales, de las normas sociales, de cualquier tipo de norma, y vamos a buscar un espacio de libertad.

-Donde no se excluya en ningún sentido.

-Exactamente. Vamos a hacer lo que queramos. Es un acercamiento a Lope de Vega y se asoma muchísimo, pero también están ellas con sus conflictos. Pero no es una cosa panfletaria, de denuncia. Se pretendía hacer un proyecto artístico.

-¿Está de acuerdo entonces con Ionesco cuando decía que "el teatro enseña a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya"?

-Totalmente de acuerdo. Ionesco me encanta (ríe). Por eso se cita me conmueve especialmente. Cuando las conocí a ellas por primera vez, me preguntaron si quería a ir a sus chabolas. Si nos hacemos amigas, yo iré a vuestras casas y vosotras a la mía. No me interesa la mirada de voyeur, de entomólogo.

-¿En qué crees que se diferencia una buena obra de teatro de una mala, nefasta?

-Cuando se va a lo literal. Es tanto lo que diferencia una obra buena de una malo. Tiene que haber verdad. Es complicado de explicar. El teatro es casi una elaboración matemática. A mí me gustan las cosas cuando sugieran, no cuando afirman.

-¿Cómo ve el panorama andaluz de teatro? ¿Goza de buena salud?

-Es un erial, un páramo. Me da pena porque hay directores, actores y autores buenísimos, y ese capital humano tan importante se está desperdiciando. Andalucía debería tener compañías estables. La gestión es pésima y no se nos respeta.

-¿Piensa que las instituciones públicas no dedican suficiente dinero a la cultura?

-Ni dinero, ni interés. Si está pasando con la sanidad y la educación, en cultura. No sólo de pan vive el hombre. Parece que el conocimiento está penado. El presupuesto de cultura en Andalucía es irrisorio, uno de los más bajos si lo comparamos con otras comunidades. Han hecho una Consejería de Cultura absurda, que lo único que sirve es para sumar el catálogo de cargo.