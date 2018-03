"De no haber pasado por la Residencia de Estudiantes, Lorca no sería nadie hoy"

La Residencia de Estudiantes, cuenta Lorca en una carta a sus padres en 1922, "no es ninguna fonda; [...] en ella hay un ambiente extraordinario de trabajo y de incitación intelectual". El poeta les confiesa en seguida que ha nacido artista, "como el que nace guapo, como el que nace cojo... Si me devolvéis a Granada, me ahogo". Su paso por el centro fundado en 1910 fue decisivo en el desarrollo de su carrera, al igual que le ocurrió a Buñuel y a Dalí. En el caso del escritor granadino, reconoce el Catedrático de la UGR Andrés Soria Olmedo, "probablemente no hubiera habido Lorca sin la Residencia de Estudiantes". Las ciudades de provincias en ese momento, señala el profesor de literatura española, "no tenían la fluidez cultural suficiente para perfeccionar una trayectoria que no fuera a nivel local".

El Centro Lorca dedicará a la residencia madrileña la primera exposición con parte del legado del poeta, que llega justo hoy al espacio de la Romanilla, de la que Olmedo es comisario. "El legado del granadino es uno de los más importantes del país. Su valor reside precisamente en su presencia y en su uso. Por eso, presentar una muestra con parte de éste es ya poner en práctica uno de los fines de un archivo", destaca Soria.

Más de 200 piezas se exhibirán en la primera muestra con parte del legado lorquiano

El Catedrático de la UGR considera el legado físico del autor de Yerma "un regalo del propio Lorca, ya que picó en todas las salsas: poesía, teatro, música, dibujo y hasta cine". Uno de los atractivos de éste es precisamente que toca muchísimos registros. "Puedes sufragar un montaje nuevo de La casa de Bernarda Alba y organizar una pequeña exposición con los manuscritos, y al mismo tiempo complementarlo con una función, que para eso dispone de una sala donde hacerlas, o con un taller de dramaturgia", reflexiona. "Lo importante es que se haga una exposición básica y permanente en el espacio más allá de la famosa cámara acorazada", donde se custodiarán los 5.000 documentos valorados en 18,7 millones de euros según la casa de subastas Christie's.

La primera versión de Una habitación propia -título de la exposición- "se trata de una despedida simbólica del archivo que ha estado desde 1986 en la Residencia de Estudiantes". El público podrá ver a partir del 23 de marzo -y hasta principios de julio- las más de 200 piezas que conforman esta muestra con manuscritos impresos, dibujos, fotografías, indumentaria -el famoso mono azul de la Barraca, por ejemplo-, tres cuadros de Dalí y hasta el banderín de la Residencia, entre otras cosas.

En el apartado poético, la exposición mostrará manuscritos y borradores de poemas pertenecientes al famosísimo Romancero Gitano y a Canciones, "un libro muy ligado a la residencia porque muchos de los versos están dedicados a sus compañeros de aventuras allí", detalla Soria, entre el que está Córdoba. Lejana y sola. "El visitante observará la pobreza de los materiales y cómo en un papelillo se le ocurrió ese poema. Hay tachaduras que sí se ven, con lo cual uno sólo mirando eso pude asomarse al pequeño proceso de la fabricación de un poema", explica.

Una habitación propiaes, resume Soria, "una exposición muy literaria con muchos testimonios importantes y de muchísima calidad que ayudan a reconstruir ese mundo: como el de Alberti, que iba por allí, en prosa, y los recuerdos "de primera" de Juan Ramón Jiménez y de Salinas". La muestra también exhibirá el único guión de cine escrito por el poeta, Viaje a la luna; una carta trascendental fechada en enero de 1927 y que es de alguna manera el acto fundacional de la Generación del 27; los discos de la Argentinita acompañada al piano por Lorca; una carta con dibujos de Benjamín Palencia. "La exposición termina con un folleto de una charla que él mismo da sobre las nanas infantiles. Paso de ocupar una habitación a estar en el lugar del conferenciante", desvela. Ahora le toca aterrizar en su casa granadina.