-¿se siente algo solo, con su nueva carrera y este Uno?

-En absoluto; tengo una fantástica banda de músicos y amigos que me acompañan a cada concierto y también tengo la suerte de tener una familia de seguidores que crece día a día y que me demuestran su cariño en cada concierto.

'Uno' se creó en un momento muy bonito y emotivo de mi vida que pudo hacer florecer mi lado más tierno"

-¿Cómo afronta eso de 'rodar' como solista?

-Con muchas ganas y afortunadamente con muy buenas sensaciones. La principal diferencia de hacerlo como banda puedes encontrarla en que ahora las decisiones artísticas y no artísticas recaen solamente sobre ti, yo soy el patrón de este barco, y eso podría suponer un plus de responsabilidad, pero a mí no me ha pesado en ningún momento sino todo lo contrario, el camino está siendo más relajado en cuanto a la facilidad para producir y crear lo que quiero sin tener que consensuarlo con nadie.

-¿Qué echa de menos del Puchero?

-No soy persona de echar de menos, el Puchero fue una maravillosa etapa de mi vida y en un momento decidimos que era hora de pasar página y comenzar otro nuevo camino, creo que a todos nos queda un bonito recuerdo de esos años y un montón de canciones que siempre estarán ahí para escucharlas, cantarlas o reinventarlas.

-¿Cuáles serían las notas claves de este primer trabajo?

-Sinceridad, ilusión, sencillez y emoción.

-En Uno se perciben claramente tanto las diferencias como las convergencias con El Puchero. ¿Qué queda de aquel grupo en su concepto de música?

-Bueno, no he cambiado a posta mi forma de entender la poesía o crear canciones, pero he confeccionado el traje a estas nuevas canciones ateniéndome a mi criterio y sin presiones de formato o estilo; seguramente si hubiesen sido arregladas por los compañeros del Puchero el resultado sería distinto, pero la esencia en definitiva seguiría en ellas. Yo entiendo una canción como una letra, una melodía principal y un acompañamiento, todo lo demás admite variaciones y/o versiones sin desvirtuar la esencia.

-El público de Granada es más que un viejo conocido, ¿cómo afronta el concierto de esta noche?

-Con muchas ganas, volver a Granada siempre supone un día de ilusión y se crea una energía muy especial antes, durante y después del concierto. La sala Aliatar va a estar repleta y esto también nos ha alegrado pues supone que la familia crece a cada cita y que vamos a ser muchos mas que los disfrutamos la presentación hace justo un año.

-El tema Una canción es un canto a la vocación de música.

Es mi vocación y puede entenderse así, realmente la hice como una presentación de mi nueva etapa como Arco, un listado de las canciones que aún me quedan por hacer...

-Elija una canción de Uno para cada estación del año.

-Invierno, Un día perfecto; otoño, Castillo de naipes; primavera, Estampado floral y verano, Lo difícil.

-En este disco se puede decir que ha salido su lado más lírico y tierno.

-Quizás sí, siempre he tenido ese lado presente, pero es cierto que Uno se creó en un momento bonito y emotivo de mi vida que pudo hacerlo florecer más y reflejarse en las canciones .

-Cuatro citas en festivales para este verano, y otras cuatro visitas a Sudamérica.

-Bueno, estaremos en muchos más festivales este verano, irán anunciándose cuando ellos lo hagan público, pero antes de que lleguen viajaremos a Perú, Chile, Argentina y EEUU para presentar Uno en estas latitudes y comenzar a sembrar allí nuestra forma de entender la vida y la música.