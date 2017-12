Una pequeña gran revolución

La RAE define el punk como "el movimiento musical aparecido en Inglaterra a finales de la década de los 70, que surge con carácter de protesta juvenil y cuyos seguidores adoptan atuendos y comportamientos no convencionales". La prensa usó esta palabra, se lee en el cómic Historia inventada del punk. Aún recuerdo aquellas melodías (Ondas del espacio, 2017), para "meter en el mismo saco a nihilistas que hacían buenas canciones con sólo tres acordes -chúpate ésa, Beethoven-, a poetisas desquiciadas -en referencia a Patti Smith- y a artistas amotinados contra lo establecido". "O a gente que podías encontrarte en un concierto de los Ramones", zanja con retranca Jorge B. Ortiz, poeta granadino que ha elaborado el guion de este tebeo ilustrado por el artista deifontero Juan Manuel López Juarma, que la editorial Ondas del Espacio publicará el próximo 11 de diciembre.

Historia inventada del punkrelata la propia historia del siglo XX a través de las vivencias imaginadas de artistas anglosajones y españoles, en su mayoría pertenecientes a la contracultura musical, como The Clash, Ramones, Manowar, The Exploited, Bad Brains, Víctor Jara, Amy Winehouse e, incluso, el reguetonero Daddy Yankee. Sí, sí, han leído bien. "Hay que escuchar música sin ningún tipo de complejo", reflexiona Ortiz mientras Juarma enseña la lista de canciones que lleva en su móvil. Desde hardcore punk a bachata. Cabe de todo.

The Clash, Bad Brains, Amy Winehouse o Víctor Jara son algunos de los protagonistas del tebeo

La idea del cómic surgió hace tres años cuando el poeta granadino estaba haciendo su tesis doctoral. "Me imaginé una teoría sobre la revolución y la música punk, rebelde, digamos. Está súper bien documentado. Me vi un montón de documentales de punk, de hardcore... Me leí La rebelión de las masas de Ortega y Gasset", comenta justo antes de pararse a explicar una viñeta sobre el famoso libro del filósofo madrileño. "Que conste que no entendí el libro y por eso sale Hulk gritando", admite entre risas.

La historia que cuenta el tebeo, recalca Juarma, "tiene varias lecturas y es muy divertida, accesible y cercana", tanto que el dibujante reconoce que nunca había hecho "algo tan para todo el mundo". "La gente que haya nacido en los 80 la va a entender. Hablo de esas personas que se hayan criado con cintas de cassette", cuenta el ilustrador granadino, que opina que antes se escuchaba música "sin tantos prejuicios". "Había menos medios para acceder a ella, claro, pero te daban una cinta y te la escuchabas. Aún sin saber qué grupo era, ojo. Recuerdo un cassette que tenía de Ángeles del Infierno. Me lo ponía mucho. Años después me enteré que eran ellos", rememora. Ortiz contesta de inmediato: "No tenías acceso a una biblioteca digital como Spotify, ni podías pasar inmediatamente el tema. La historia de la música también se esconde detrás de unos cassettes pirateados".

Una de las cosas que más le gusta del tebeo a Juarma es que "va a enfadar a mucha gente". "Que le jodan a los punkis que huelen bien. Muchos de ellos no se verán reflejados en esta historia, pero me da igual", apostilla. El libro entusiasmará a partes iguales a seguidores del corrosivo, incendiario e insurrecto Juarma; a amantes de la música The Clash, Sex Pistols, Ramones, Dead Kennedys, The Exploited, Bad Brains, Eskorbuto y The Buzzcocks; a fans de la lírica de Jorge B. Ortiz; y a los compadres del humor sin límites, de los enunciados políticamente incorrectos.

Ambos artistas creen -y parte del discurso de este cómic se sostiene- en el lema que aupó al punk hasta las primeras filas de la juventud de aquella época, ávida de libertad: "Do it yourself" -hazlo tú mismo-. "Sí, hazlo tú mismo, pero no sólo en el sentido de la música. Crea tu propio esquema cultural. Escucha lo que quieras independientemente de si se escucha en la radio o en la discoteca", reflexiona Ortiz.

Relato a relato, el cómic da al lector una visión global del devenir de la industria musical, de la que subyace una historia de rebelión contada a través del humor y la reflexión más irónica. "Para hacer la revolución hay que ser uno mismo, y no sólo la hacen los grupos de punk. La hace la gente de a pie, o mi madre cuando se queja y pide al Ayuntamiento que le arreglen la acera de su calle. O cualquiera que quiere organizar algo a título individual pero para todo el mundo", concluye el poeta granadino. Apuntes sobre una pequeña gran revolución a la que Juarma y Jorge B. Ortiz han puesto banda sonora.