"Yo ya no sé qué es un periodista, nos han robado el oficio"

-ha asegurado que "una persona sólo sabe lo que recuerda". ¿Somos lo que recordamos? ¿Por eso cuatro libros de memorias?

-¡Y más que vendrán! Recuerdo constantemente, como si al tiempo que recordara estuviera viviendo. Los personajes que pueblan mi mente son los personajes de mi realidad, más que aquellos que son creados en el instante de la vida. La memoria recrea la ficción que es vivir. Sólo la memoria me salva del mundo contemporáneo.

-¿La memoria es otra forma de ficción?

-Exactamente. Nadie recuerda del mismo modo lo que otro recuerda. Somos memorias extraviadas. Los seres humanos no estamos seguros de lo que recordamos, por eso existe la escritura. De hecho, por eso existen Las Escrituras. Somos notarios involuntarios del tiempo. La poesía es mejor que la historia para contar los ánimos que ha padecido o disfrutado el mundo.

-Cuenta que escribió estos libros para que su familia no olvidara casos de la infancia que eran divertidos y ocurrentes. Parece una ambición sencilla. Pero Nélida Piñón afirma que "en la familia cabe el mundo entero". ¿Estos libros son un retrato de su mundo o del mundo?

-Creo que todo lo que se escribe, todo, es símbolo del tiempo que se está viviendo, y del tiempo que viven otros. No siento que mis memorias sean excepcionales; cualquier muchacho de aquellos tiempos en que fui niño puede tener memorias parecidas; yo tuve la fortuna, en aquel barrio en el que no había ni libros ni escritura, de aprender a escribir, de ponerme a contar lo que veía. Pero mi memoria no es otra que la suya, con los defectos que tenga la mía.

-Asegura que su madre no leyó nunca un libro y era sabia. Y su hermana Carmela tampoco. Y hay gente que lee mucho y tiene conducta de iletrado o que hay escritores con los que no conversaría más de tres palabras. ¿Cómo hay que leer para sacarle provecho?

-Me gusta la sencillez de las personas complejas, afectadas por la cultura. Con ellos hablo constantemente. También de aquellas personas que son iletradas, porque en ellos hay la esperanza de una respuesta. Lo que no gusta es la gente que ya tiene todas las respuestas y aplican cinismo a la conversación cotidiana.

-Dialogan tres infancias: la suya, la de su hija y la de su nieto. ¿Por qué tres y no sólo una?

-Porque en la vida somos aquellos con los que vivimos o con los que viajamos. En concreto, yo soy varias personas, algunas de las cuales están en mis libros. Otras no están, pero no porque yo las olvide. Viven conmigo, son mis metáforas.

-¿Cómo vive alguien que ha escrito sobre los egos del escritor los actos de una feria del libro?

-Mal. A mí me gusta hablar con otros, pero no en grandes espacios, pero es admirable estar aquí, en Granada, donde tanto quiero. He sentido el calor de personas nuevas en mi vida, como José Antonio Pérez Tapias y su equipo. Encontrar a un decano tan deferente y culto y simpático me ha devuelto las ganas de volver a la Universidad.

-¿Hay una bicefalia entre el periodista cultural y el escritor?

-Claro que sí; todos somos bicéfalos.Todos tenemos un oficio que nunca hemos abordado pero que forma parte de nuestras ansiedades.

-Ha dicho que "todo el que tiene una tribuna tiene que bajarse al suelo". ¿Eso pasa con muchos periodistas?

-Uf, los periodistas. Yo ya no sé lo que es un periodista. Nos han robado el oficio. Que no te lo roben a ti. No dejes que te lo roben.

--Le sigo en Twitter y es muy activo aunque ha afirmado que el principal peligro de las redes sociales es el anonimato. ¿Qué otros riesgos tienen?

-Simular que son periodismo. Es mentira. periodismo es comprobar. En las redes sociales no se comprueba ni la identidad.