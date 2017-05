"Las personas son iguales en su grandeza o sus imperfecciones a través de los tiempos"

El escritor Fernando Villena vuelve a un género que le resultará familiar a sus lectores habituales: el de la novela 'casi' histórica. Esta tarde, a las 20:00 horas en el Centro Artístico y de la mano de Alberto Granados, presenta El rostro de San Juan. Un cuadro perdido de Alonso Cano.

-Este último libro tiene elementos narrativos que ya se encontraban en otras novelas suyas, -por ejemplo en Mundos cruzados- como seguir a un objeto por distintas épocas históricas. ¿Supone una vuelta de tuerca a mecanismos propios y habituales?

-Ese recurso lo he vuelto a usar porque me permite conseguir el fin primero de casi toda mi narrativa: captar la fugacidad de la vida humana.

-En este caso, el misterio gira sobre la fisonomía de un San Juan que forma parte de un retablo, junto a otras tres tablas con los demás evangelistas. El libro plantea el problema de si pueden algunos objetos traer maleficio o buena suerte. ¿El hilo conductor es la obra de arte o la fatalidad?

-Es un libro con muchos registros. De un lado supone una reflexión sobre el arte de la pintura. En mi narrativa, a menudo, examino otras artes como la música o la pintura y expongo mis ideas acerca de ellas, pera la clave de la parte central de esta novela es la fatalidad. Desde pequeño oí hablar de objetos (las perlas), animales o incluso de personas (como la princesa Soraya) que atraían la mala suerte.

-¿Qué tiene este libro que lo acerque a la novela histórica y qué no?

-Al principio de mi producción narrativa cultivé alguna novela histórica, pero yo siempre he querido escribir novelas llenas de ideas y de movimiento. Yo uso la historia como decorado de fondo (y conste que me documento muy bien), pero lo que me interesa no es contar unos hechos de una época, sino reflejar el fracaso de la existencia humana, de todas las existencias.

-Sigue a Alonso Cano desde Granada a la Sevilla de Velázque o el Madrid del Conde-Duque de Olivares. Esos escenarios recuerdan al que es posiblemente el escritor de novela histórica más popular en España, Pérez-Reverte. ¿Pueden encontrar los habituales del género algo de los Alatristes aquí? ¿Cuáles son sus referentes como autores en este campo?

-Estimo mucho las primeras novelas de Pérez Reverte, pero no lo considero un referente de mi narrativa. Me siento más próximo a autores como Cervantes, Leo Perutz, Manuel Mujica Láinez, Homero Arijdis, Valle Inclán, Gabriel Miró, Alarcón, Rómulo Gallegos, etc.

-¿Cómo se documenta uno para una novela que cubre cuatrocientos años de historia y que deambula por distintos escenarios, desde España hasta América Latina?

-Los escenarios, por lo general, nacen de mis propios recuerdos. Yo he sido un gran viajero y la imaginación ha suplido lo que no llegué a ver. En cuanto a los hechos históricos, soy un gran lector que no me limito a los libros de la última centuria, y en muchísimas páginas encuentro, como verdaderos fogonazos, anécdotas y detalles que iluminan mi comprensión de cada periodo histórico.

-En el libro aparece un amplio abanico de personajes históricos, como Alonso Cano, Diego de Silva y Velázquez, Manuel Godoy. ¿Cuánto hay de invención y cuánto de documentación en sus roles?

-He tratado siempre de ser muy fiel a la verdad histórica y he huido en todo momento de los anacronismos, que son el defecto principal de las novelas históricas de ahora. No se puede reflejar el espíritu del siglo XVII ni el de ningún otro con criterios del siglo XXI. Toda mi vida me he documentado porque desde niño he sido un lector infatigable, pero, por supuesto, no he permitido ni en una sola página que la erudición ahogue la inventiva. Ese es otro grave riesgo de los modernos escritores de best seller históricos. Parece que le dan a copiar y pegar de un montón de datos de la wikipedia. Los conocimientos hay que rumiarlos, vivirlos en nuestro interior, antes de ponerse a narrar. Esta novela mía se empezó a engendrar en mi cabeza tras leer lo relativo a un robo de Alonso Cano en un periódico de 1997 y no le he dado forma hasta ahora. En todos estos años, el estudio y la invención iban enlazándose en mi subconsciente.

-Para el modelo de San Juan, Cano utiliza como modelo un rufián asesino que matará a la propia esposa del pintor para robarle, lo que provoca la influencia maléfica y la fascinación de las sucesivas generaciones de herederos. El recorrido del cuadro hasta hoy en día deja un rastro de traiciones, robos, asesinatos, personajes ilustres encarcelados... ¿Ha elegido este devenir por la riqueza que le aporta como materia narrativa o como reflejo de la sociedad actual?

-La influencia maléfica me la sugirió un personaje real que aparece en la novela, el coleccionista Juan de la Espina, que conservaba el cuchillo con el que fue degollado Rodrigo Calderón y advertía del peligro del mismo. En la novela aparecen crímenes, traiciones, robos, corrupción política... no como reflejo de la sociedad actual, sino de todas las sociedades, de la historia misma de las personas, siempre iguales en su grandeza o sus imperfecciones a través de los tiempos.