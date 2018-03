"El poeta es la mosca cojonera del político"

Licenciado en Filología Hispánica por la UGR y profesor de lengua y literatura española, Salvador Pérez Dueñas (Granada, 1978) conoce muy bien lo que versifica. Poeta de melena lírica desde que fuese estudiante, Dueñas participaba de la vida literaria granadina en la revista Letra Clara donde en tres años se inició como redactor y terminó de codirector. Inquieto aparece en la antología Tardes de abril (Cuadernos del Vigía, 2002) y en ese mismo años logra ganar el V Certamen de poesía Ciudad de Órgiva.

Como un autillo volando en la noche, Dueñas se refuerza en la docencia y en la escritura que pasa desapercibida forjando un crisol de poemas de batalla lanzando en 2015 el libro Alianzas, donde sitúa una poesía de vanguardia que hunde sus raíces en el sedimento poético -de entre otros- Miguel d'Ors. El escritor granadino emerge para quedarse en la herida abierta del poeta que no renuncia a su compromiso emergiendo en 2016 con un nuevo libro La Caja de Pandora (editorial Nazarí) en el que da un giro copernicano abordando lo que hoy aparece en la longeva trinchera de los sentimientos ya puedan ser solitarios o compartidos.

La poesía debe tener cultura, que aporta el continente; y sentimiento y pasión por el contenido"

-¿Qué significa la poesía?

-Una forma de expresión imprescindible y de conocerte a través de la mirada de otro.

-¿Qué magnetismo ata a la literatura con esta ciudad?

-Granada es una ciudad literaria un tanto vetusta y eso se ata a la propia ciudad.

-Córdoba tiene su Cosmopoética anual. ¿Y Granada?

-Granada tiene a Granada. Hay un determinado ambiente, tuvo y sigue teniendo una ciudad literaria de la cual se nutre a sí misma.

-¿Qué esfuerzo es necesario para escribir un libro de poesía?

-Esfuerzo ninguno porque el que escribe es porque le sale de los hígados.

-¿Usted que también es profesor, se nota si hay cultura en un poema?

-La poesía sin cultura no puede existir. Debe de tener dos cosas una la cultura que aporta el continente y luego el sentimiento y la pasión que te hace poeta por el contenido.

-¿Hay por ahí en redes sociales una fiebre de posibles poetas emergentes?

-Escritores, gente emergente…

-¿Qué tendencias observa en la poesía actual?

-Existen dos y bastante bien diferenciadas. Una que se puede calificar de culturalista y otra bastante más próxima a la mía donde hay poetas vivos como Antonio Carvajal y Miguel d'Ors, además los dos son o están afincados aquí.

-¿Qué opinión le merece la poesía de Juan Carlos Friebe?

-Es un poeta con mayúsculas. Estoy seguro que Juan Carlos Friebe no cesa y pronto nos dará gratas sorpresas, eso sí como es él, poco a poco pues Granada necesita a un poeta del brillo de Juan Carlos Friebe.

-Dicen que usted versifica los mejores sonetos al día de hoy…

-Lo hacía, quizá… Ahora estoy en otros temas porque la evolución necesita cambiar de registros pues el soneto es más continente que contenido y ahora estoy en otras cosas.

-¿Porqué esta ciudad mata a heroínas liberales y a poetas universales?

-(Sonríe). Porque Granada es una ciudad muy especial.

-Díganos una mujer poeta que no haya hecho huelga el pasado 8 de marzo.

-Sinceramente en mi caso no hago huelga porque a mis alumnos les enseño mejor a comprender qué es el feminismo.

-Ya, pero no es usted en sí mismo una mujer poeta…

-No. Pero desconozco si la poesía admite huelgas.

-¿Se traga el premio Federico García Lorca todos los recursos poéticos granadinos?

-Ahora son muy pocos los recursos económicos. Aunque Granada nunca le ha prestado atención a los poetas jóvenes. Recordemos a Javier Egea, uno de los principales poetas granadinos, que sus primeras obras las tuvo que publicar fuera de nuestra ciudad.

-¿Ya no existen revistas como la que usted dirigía de Letra Clara?

-Sinceramente creo que no, aunque lo desconozco.

-Hay poetas académicos, otros culturetas, otros tan creativos como locos, otros emergentes, emergidos y otros en el estrellato. ¿A dónde se apuntaría usted?

-Busco no calificarme. Y como dijo María Zambrano es la única forma de expresión que tengo ya que nadie me escucha salvo el papel en blanco. No querría ser un poeta impostado.

-¿Y candidato con Izquierda Unida?

-Pienso que personajes como Mario Vargas Llosa ya nos han enseñado que los poetas y escritores deben ser la mosca cojonera de los políticos, pero no políticos.

-¿Cree que una puerta medieval urbana debe estar asentada entre un bosque? Se lo pregunto a propósito de la Puerta de Bib Rambla.

-Creo que no cabe en su sitio original. Ahora debería tener un lugar donde verla de verdad.