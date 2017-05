Todo preparado para el ciclón Ricky Martin

La cita granadina con el puertorriqueño más bailado del mundo está a tan solo unas horas de producirse. El ciclón de 'caderas movedizas' Ricky Martin aparecerá en la Plaza de Toros de Granada, un encuentro que sus fans llevaban años esperando. El concierto que tendrá lugar esta noche a las 22:00 horas y que se enmarca dentro de su gira española, ya sentó precedentes anoche en el Palacio de los Deportes de Madrid, el WiZink Center.

Se prevé que la fiesta latina que albergará el coso granadino esta noche sea una de esas para recordar. Con un previsible lleno, los fans de este insaciable cantante y show man tendrán que hipotecar la tarde para hacer cola y así conseguir los mejores puestos dentro de la Plaza. De hecho ayer por la tarde ya había una persona dispuesta a acampar en la puerta del recinto para asegurarse la mejor de las vistas.

"Estoy aquí para ver a Ricky en primera fila", cuenta Verónica García, una granadina que no teme a las inclemencias del tiempo y que desde ayer por la tarde 'hacía guardia' con silla de playa y enseres varios en la puerta de la Plaza de Toros. Para ella supone "un poco de sacrificio, porque hace calor, pero todo merece la pena por ver a tu ídolo después de tantos años", explica, aunque no son 24 horas al pie del coso. "Hacemos turnos mi hermana y yo. Ella estuvo aquí anoche y yo me quedo ahora", decía Verónica ayer por la tarde.

Martin lleva 34 años subido a los escenarios, un recorrido que le consagra como uno de los reyes del pop latino y nada apunta a que este viaje a velocidad de crucero vaya a detenerse. Y es que la parada del puertorriqueño en Granada no estaba dentro de su agenda. Ante la fuerte demanda de entradas, el cantante de Living la vida loca decidió ampliar su gira española y sumar la de esta noche así como la de Gijón (3 de junio), Murcia (4 de junio) y Zaragoza (7 de junio). Serán doce extenuantes shows en dieciocho días, con un despliegue de luces y sonido rabioso que volverá a poner a Martin su corona de rey en Granada.