"El procés sería una operetta o una novela de tipo vodevil"

José Luis Corral es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y autor de trescientos libros y artículos. Ha sido profesor invitado en medio centenar de universidades españolas y extranjeras pero lo que el domingo le trae por Granada es la presentación de su nueva novela histórica, Los Austrias, la segunda parte de una saga que cuenta además de la vida de esta familia real, la historia de este país en el siglo XVI.

-Este libro es la segunda parte de El vuelo del Águila. ¿Será una novela río?

Con Franco la educación era del gobierno y se falsificaba la historia de España de una manera miserable"

-En principio va a ser una novela dividida en cinco grandes partes, una pentalogía en la que voy a intentar contar toda la historia en forma novelada de los Austrias, Felipe II y Carlos I a lo largo de todo siglo XVI.

-Esta segunda entrega, Los Austrias es casi igual de extensa que la anterior. ¿Cómo logra condensar toda la información?

-Sí, hay que hacer una tarea de síntesis tremenda porque hay que hacer un trabajo muy arduo de documentación y luego escribirlo en forma de novela, con ficción literaria. Lo más importante es la síntesis, eliminar párrafos enteros es doloroso para un escritor.

-¿En qué momento pasa de la historia a la ficción?

-La saga se sostiene en dos pilares: por un lado el histórico de la rama de los Austrias, en esta novela entre 1519 y 1539 y por otro lado está el pilar literario, donde aparece la familia de ficción Losantos, judíos conversos. Ellos recogen de alguna forma el paradigma de la coyuntura de los conversos que decidieron quedarse en España.

-La historia de esta familia es lo que refleja la sociedad fuera de la monarquía, aunque estaban ligados a ella.

-Sí, a través de esta familia recojo la vida cotidiana de la época aunque estaban a la sombra de la corte. Me interesaba mucho la parte de los exiliados y los perseguidos en su propio país. Esto no es del siglo XVI, es de todos los tiempos. En este caso la familia Losantos son el ejemplo de quienes han tenido que renunciar a muchas cosas. Es un guiño y una reivindicación de tolerancia y de los derechos humanos.

-Se dice que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Sí la conocemos, pero parece que nos empeñamos en no aprender de ella.

-Creo que la historia no se repite, aunque efectivamente sí hay situaciones que se parecen. Lo que tenemos que aprender de toda historia es no caer en redes similares.

-¿Dentro de 200 años la historia actual de este país, hablo de Cataluña, daría para una novela como la suya?

-Yo escribí un libro hace tres años que se llama La corona de Aragón: mito e historia en el que denunciaba la manipulación de la historia de Cataluña. El procés más que para una novela daría para una operetta o una ópera buffa, algo parecido vodevil y el esperpento.

-¿En concreto a qué se refiere con manipulación?

-A la manipulación no tanto desde el punto de vista de la interpretación del pasado sino a la manipulación de la semántica y los conceptos. Por ejemplo en Cataluña se habla de corona o la confederación catalano-aragonesa, que nunca existieron; de los reyes de Cataluña, cuando nunca hubo reyes allí, o de la guerra de secesión cuando en realidad fue de sucesión. Es una vergüenza lo que está ocurriendo, además me da la impresión de que las instituciones catalanas o desde el mass media se está haciendo la vista gorda. Están manipulando la historia a través de los conceptos para justificar el presente. Que haya gente que quiera ser independiente me parece bien pero hacer eso me parece una aberración.

-Las competencias en educación de cada comunidad autónoma tienen mucho peso en este punto.

-Desde luego pero por sí mismas no justifican nada. En el franquismo las competencias eran centrales y se falsificaba la historia de España de una manera miserable. No es cuestión de quién tenga las competencias sino de dignidad política y honestidad académica.

-Pero están probadas las manipulaciones de los libros de historia en los colegios.

-Desde luego, hablando con colegas vemos cómo hay frases en los libros de historia de Cataluña para alumnos de bachiller que son demoledores. Y también en geografía, por ejemplo hay un libro oficial que dice así: "el Ebro es un río Catalán que nace en tierras extrañas". Es tremendo. Ahora el foco está allí por razones obvias pero no es un caso aislado. Hay comunidades que también falsifican su historia: o de Asturias como el germen de la nación Española.