Un programa fiel a las directrices de la historia social

Tras el paso de Rafael Peinado Santaella, de Historia Medieval, Miguel Ángel del Arco se hizo cargo de la programación de la Cátedra Domínguez Ortíz a mediados del curso pasado, por lo que comenzó su programación este año académico. "He intentado poner en marcha distintos ciclos que fuesen un poco más cortos de lo habitual, de 4 o 5 conferencias en vez de 12 o 14, para tener más variedad temática y llegar a más público. La extensión universitaria creo que es un espacio para hacer llegar a la sociedad las últimas investigaciones", cuenta el profesor de Historia Contemporánea, quien señala que los temas escogidos "reflejan una forma de extender la historia, que no es una historia de las elites": "No es una historia oficial, no canta las victorias de las grandes hazañas y los vencedores es una historia de derrotados y marginados. Creo que esa es una de las señas de identidad de la propia obra de Don Antonio Domínguez Ortiz, que es uno de los padres de la historia social en España".

En cuanto a los ciclos organizados hasta la fecha, Del Arco señala uno sobre las mujeres en la historia para "visibilizar su papel como sujeto histórico que contribuye en los avances y retrocesos del proceso, desde la prehistoria a la actualidad". También hay ciclos sobre temas de actualidad, con ponencias sobre cuestiones como la historia de la Unión Europea, sobre el nacionalismo catalán, y este trimestre se abordará el estudio de Trump en la Historia de Estados Unidos.

"Actualmente estamos con un ciclo sobre acontecimientos de la Historia de España y su deformación -como la Guerra Civil, la Guerra de Secesión de 1713, o el 2 de enero- y que contará la próxima semana con la presencia de Roberto Fernández, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Lleida. También itinerarios históricos artísticos, siguiendo la estela de la Institución Libre de Enseñanza, porque la historia y la cultura tiene que salir a la calle", comenta Del Arco.