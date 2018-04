"Más que en las próximas elecciones, tienen que pensar en las próximas generaciones"

-¿Qué hay detrás del espectáculo que se vivió el 1 de octubre de 2016 en la sede del PSOE en Ferraz, simples luchas de poder o alguna lucha de ideas?

-Hay un componente de lucha de poder, de confrontación personal y de equipos, pero también las diferencias entre un proyecto ideológico -que en ese momento aún no existía como tal-. Era más bien una concepción del papel del PSOE en relación con las posibilidades de Gobierno que había entonces en España, aunque en todas las batallas políticas siempre hay componentes personales. Yo en el libro he tratado de transcribir todo lo que he vivido y escuchado no sólo en el PSOE sino en todo el espacio de la izquierda y que confluyó en ese momento.

-¿Cuáles fueron las causas que confluyeron en aquello?

-Hay que tener en cuenta todos los efectos del 15-M y del nacimiento de Podemos, el frustrado intento de renovación en el PSOE en el Congreso Federal de Sevilla entre Rubalcaba y Chacón, y la gestión de la crisis económica. Todo eso, unido a la influencia de poderosos medios de comunicación e intereses económicos y financieros, explica todo lo que ocurrió.

-¿Entonces no había dos proyectos ideológicos enfrentados pero ahora sí?

-Uno de los grandes problemas del PSOE es que se ha desdibujado su proyecto, aunque esto en realidad es un problema que afecta en general a todos los proyectos socialdemócratas y a la izquierda en general en el mundo. Creo que la cuestión va más por ahí a que a la existencia de dos proyectos muy enfrentados. De todas formas no me atrevería a decir que el proyecto de Pedro Sánchez ahora sea el mismo que le devolvió el liderazgo en las primarias del año pasado. Su triunfo sí tenía que ver con todo lo que ocurrió en 2016, con la abstención que permitió que Rajoy siguiera gobernando y con el traje que le vistieron en determinados medios de comunicación, fundamentalmente El País... Pero una parte del electorado no tiene claro si su discurso es el mismo.

-¿Ha evolucionado Pedro Sánchez en este tiempo a posturas más cercanas a lo que defendía Susana Díaz en ese momento?

-Es que lo que ha pasado en Cataluña ha distorsionado todo. Si hubiese habido una diferencia clara de discursos, Pedro Sánchez habría defendido un proyecto de España plurinacional, que fue lo que manifestó en la carrera por las primarias. Sin embargo ha dado su apoyo a las actuaciones del Gobierno y ha justificado su actuación en el sentido de Estado, pero no ha conseguido elaborar un discurso propio alejado de PP y Ciudadanos.

-¿Cuál fue ese traje que le vistió El País?

-Si se echa un vistazo a editoriales o a portadas de mayo a junio de 2016 hasta que fue investido Rajoy, se ve ese traje. Se le llamó de todo. Pero él supo vestir muy bien ese traje, que era el de la rebelión ante poderes económicos y ante la vieja guardia del partido, como se vio en las primarias. En el libro lo explico y sustento todo en testimonios, conversaciones y declaraciones de los protagonistas de todo esto.

-Con el tiempo y ese giro del discurso de Pedro Sánchez, ¿tenían razón los que pensaban que defendía ciertas posturas porque era la forma de mantener la secretaría general?

-El cambio enlaza con las argumentaciones de quienes decía que Sánchez tenía más interés en mantener el poder en el seno del partido que en otra cosa, lo cual no quiere decir que quienes actuaron para defenestrarlo tuvieran las razones de su parte. Pero, más que en las siguientes elecciones, tienen que pensar en las siguientes generaciones. O empiezan a trasladar eso o me parece difícil recuperar la credibilidad que necesita la política. Y en el espacio de la izquierda eso es más notable todavía. La gente pide eso y no tanto que ganen los más hábiles para triunfar sobre los adversarios internos.

-Las urnas clandestinas, la llantera de Susana Díaz, la defenestración de Sánchez... ¿Qué fue en su opinión lo más impactante?

-Todo estuvo condicionado porque ocurrió prácticamente en directo y por eso tuvo un impacto mayor. Pero hombre, lo más impactante fue que todo el mundo percibió que se actuaba dentro de un mismo partido con una crispación o agresividad más propia de enemigos políticos con proyectos totalmente diferentes. En ese momento daba la sensación de que podía estallar el partido socialista.

-En el PSOE, se habla todavía de todo aquello estilo el asesinato de Kennedy, tipo: "Y tú, ¿dónde estabas el día del Comite Federal de octubre de 2016?"

-Creo que ha habido un esfuerzo por intentar olvidarlo. La mayoría de los protagonistas, por no decir todos, se sintieron abochornados por el espectáculo que se dio. Aunque todos sabemos que las heridas no están curadas, y eso es lo preocupantes.

-Las consecuencias del bochornoso episodio, ¿todavía se desconocen?

-Las consecuencias están en evolución, aunque de forma inmediata en el PSOE se vivió la victoria de Pedro Sánchez. El problema es que la confianza personal es básica para hacer proyectos juntos y yo dudo que los actores principales enfrentados en aquella batalla hayan recuperado la confianza, si es que es posible recuperarla alguna vez.

-¿Ha estado la izquierda a la altura de las circunstancias?

-Es difícil asumir que la política haya estado al nivel de lo que nos viene ocurriendo en los últimos años, en la izquierda y la derecha. Los enfrentamientos internos y entre ellos, Podemos y PSOE, no ha sido capaz de situar la necesidad de alternativa democrática por encima de las diferencias. Lo lamento pero sí, creo que no han estado al nivel que se demanda.

-¿Tiene unas disputas internas que una derecha aparentemente más disciplinada desconoce o esconde?

-Bueno, es tradición que en la derecha las diferencias o son menores o se tapan más. El poder es el mayor pegamento, aunque estamos asistiendo una competencia aparentemente muy duras entre Ciudadanos y PP. Sin embargo, todo el mundo tiene asumido que si hay una posibilidad de gobernar, lo harán juntos, y no hay asumido que la izquierda sea capaz de eso.

-Usted que ha vivido en primera línea del frente los vaivenes de la prensa española en los últimos años, ¿dónde está el futuro del periodismo?

-Estamos viviendo una tormenta perfecta con la crisis económica, publicitaria, internet, las nuevas tecnologías... Pero sobre todo lo más importante es la crisis de credibilidad. No sólo hay que proponer nuevos modelos con las nuevas herramientas, hay que ir a modelos de periodismo que utilicen las nuevas herramientas para recuperar los principios básicos del periodismo y la confianza de la gente.